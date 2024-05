Marco Antonio desapareció en el 2020 y podría estar en Durango; ¿lo has visto?

A través de las redes sociales se ha pedido ayuda para dar con el paradero de Marco Antonio Ortiz Ramírez, un joven de 29 años de edad y originario de Jalisco, a quien le perdieron la pista desde el pasado 2 de marzo del 2020. Son sus familiares quienes han solicitado la ayuda de los duranguenses derivado a que se les ha informado que lo han visto en calles de Durango.

Aunque ya suman cuatro años en que Marco Antonio no ha vuelto a casa, no se pierde la esperanza y lo siguen buscando por todas las zonas en que se cree que podría estar. “De caridad les pido que me ayuden a encontrar a mi hermano, ya estamos desesperados, se solicita nuevamente, es el joven Marco Antonio Ortiz Ramírez que se extravió desde el 2 de marzo del 2020. Es originario del estado de Jalisco, pero siguen informando que lo han visto en la ciudad de Durango, Durango, en calidad de indigente”, dice una publicación de Facebook compartida por el usuario Gloria Ortiz Ramírez.

Aunque ya suman cuatro años en que Marco Antonio no ha vuelto a casa, no se pierde la esperanza y lo siguen buscando por todas las zonas en que se cree que podría estar / Foto: Cortesía

Quien además explica que su hermano está enfermo de la cadera, y pierde la memoria frecuentemente debido a un accidente automovilístico.

Éstas son sus características, por si alguien lo ve pueda reconocer, se trata de una estatura de 1.80 metros de altura, complexión delgada, tez blanca, ojos cafés y barba. En tanto, como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre Ismael y en el izquierdo su apellido Ortiz.

Se pide entonces que ante cualquier información se comuniquen a la línea de emergencias 911, o a través de mensajes al perfil de Gloria.