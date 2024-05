María José Arrazola León apuesta por la educación para combatir la violencia

María José Arrazola León, tiene 13 años y estudia en el Colegio España Centro. Considera que las drogas es uno de los temas que más afecta al país, lo que perjudica no solo en la seguridad de los mexicanos, sino también en la imagen de México; aunque también propone generar estrategias para que todos los ciudadanos cuenten con medicinas y accedan a una mejor educación.

Te puede interesar: Daniela Morones Morones construirá un futuro mejor para todos

"Si yo fuera presidenta de México me encargaría de las cosas que no me gustan de nuestro país, no entiendo por qué se tardan tanto en trabajar en ellas (...), exigiría a los cuerpos de policía y seguridad que sean muy honestos y que se sientan comprometidos para de verdad cuidar a las y los ciudadanos. Además, ayudaría mucho el establecer buenos sueldos", indicó la estudiante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de Durango (@soldgooem)

Asimismo, en su ensayo explora la idea de buscar todos los recursos económicos posibles para invertir en educación, pues asegura ésta es la única opción para combatir, la delincuencia, corrupción y violencia en el país. "Es necesario que todas las escuelas del país cuenten con instalaciones cómodas, limpias y dignas, todo mejoraría, estaríamos motivamos y mejor preparados, México necesita muchos profesionistas excelentes, que sirvan a todas las comunidades".





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Fue la propuesta en la que señala que los salones de clases donde se aprenden las cosas que van a servir en la vida, la que le valió el tercer lugar en la categoría secundaria, por lo que recibió 500 pesos en efectivo y una dotación de libros infantiles.