Marina Vitela se compromete a apoyar a sector educativo

Marina Vitela sacará a los corruptos y traerá bienestar para todos, por lo que es la mejor opción para Durango, coincidieron la gobernadora de Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ante maestras y maestros de la entidad que se reunieron para refrendar su apoyo a la candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien asumió como suyas las causas del magisterio.

Ante tales muestras de apoyo de los mandatarios estatales, la presidenta municipal de Bahía de Banderas (Nayarit), Mirtha Villalvazo; el dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; y el delegado nacional de Fuerza Turquesa, Juan Elías Chávez y de todo el magisterio de las casas 12, 44 y de telesecundarias, Marina Vitela señaló el gran compromiso que asume con ellos, que la están ayudando a transitar por este camino, en el que es la primera vez que una mujer tiene la posibilidad real de gobernar al estado, con un proyecto en el que la familia, la salud y la educación serán prioritarios.

La mandataria Marina Ávila se dijo orgullosa de estar junto al magisterio duranguense “en apoyo a mi tocaya, quien será una gran gobernadora que, junto con Morena, seguirá transformando la educación de Durango y todo México”, con lo que les aseguró a los maestros que no estarán solos cuando llegue la 4T al gobierno y confió en que “con ustedes, vamos a lograr la transformación”.

Así mismo, el mandatario Víctor Manuel Castro Cosío se dijo orgulloso de que “las maestras, maestros y jubilados hayan recuperado la chispa y la alegría para consolidar un proceso de cambio en Durango, donde los malos gobiernos dejaron las escuelas en el abandono y a los docentes trataron de robarles todo, hasta la esperanza, pero ahora estamos listos para juntar voluntades maestros, médicos, enfermeras y toda la gente para tomar Durango y que forme parte de la 4T, porque es tiempo que los caciques se vayan a su casa”.

Junto a las representaciones de las casas 12 en Alfonso Herrera, de la 44 en Efrén Estrada Reyes, y de telesecundarias en Jorge Salazar, el líder de Fuerza Turquesa aseguró que el magisterio se ha identificado con Vitela Rodríguez y que están convencidos de que será la próxima gobernadora de Durango, porque los ha tomado en cuenta en su plan de desarrollo e hizo suyas las causas de los maestros, por ello es que van a ejercer y a promover su voto por ella y recalcó que “Marina, eres nuestra candidata, la candidata de los maestros y no estás sola”.

Por su parte, Mario Delgado, agradeció que el magisterio se haya decidido por el proyecto de la cuarta transformación, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque tienen un Presidente de la República aliado, por lo que dijo que “ahora sólo falta una gobernadora que provenga de la misma lucha, porque cuando un pueblo se decide, no hay nada que lo pueda detener; la gente ya se cansó de la corrupción y quiere un cambio, y ese cambio lo representa Marina”.

Municipios Apoyan cabalgantes de Pánuco de Coronado a Gaby García a la presidencia municipal

Finalmente, la abanderada de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 y Fuerza Turquesa dijo que “os maestros me han recibido con mucho amor y confianza, porque hemos tenido una gran coincidencia en las propuestas que tenemos para la educación, además del compromiso de no tocar ni un peso de sus sueldos y prestaciones, mucho menos recibirán amenazas de que se les vaya a correr o a quitarles la plaza, al contrario, no habrá pretextos, habrá proyectos”, destacó, quien reiteró que “hoy tenemos la opción de terminar con el gobierno más corrupto y tengan la seguridad de que yo no les voy a fallar”.