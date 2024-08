Fiel a su principio de defender las causas de las mujeres, tras concluir su participación como diputada en la LXIX Legislatura, Marisol Carrillo Quiroga, aseguró que retomará su labor desde el activismo político, cerca de aquellas que luchan por los derechos en razón de género.

“Me voy con un aprendizaje enorme, pero también regreso para pedir estas iniciativas, para exigirlas, vamos a ver si es cierto y ojala que tengamos una congruencia en una izquierda en la que siempre se vean reflejados los derechos, esos que nadie ha querido vislumbrar, como son los derechos de las mujeres”, aseguró la exdiputada.

Marisol Carrillo seguirá la lucha a favor de las mujeres ahora desde el activismo./ Foto: Cortesía

Confía en que sus compañeros que hoy representan al movimiento de izquierda en Durango, sea verdaderamente congruente al momento de legislar por la igualdad y los derechos de todos.





Aunque se va satisfecha con el trabajo realizado, dijo haber quedado a deber en ciertos aspectos, principalmente en el relativo a los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de decidir en el tema de la reproducción, sobre todo por falta de voluntad política de sus compañeros de legislatura.

Aclaró que si bien no se logró subir al Pleno para ser votada, la iniciativa que busca la despenalización del aborto, no fue desechada, por lo que se va contenta, porque ahí está para que la aprovechen y sigan con los trabajos.

“Ya tiene absolutamente todo para subirla, no van a batallar. Entonces si no la suben es que no hay voluntad y es que es una falacia”, argumentó Carrillo Quiroga, al reconocer que en estados como Durango y Aguascalientes, aun falta luchar para lograr el respeto hacia los derechos pese a que se ha explicado a fondo las razones por las cuales se busca despenalizar el aborto.

Destacó que Durango es uno de los estados que destaca en los primeros lugares con mayor violencia en razón de género, por lo que no se puede continuar con esa permisividad hacia los agresores.

“Tenemos que trabajar, hacer reformas para que se puedan dar esas iniciativas y sobre todo que queden ahora sí como leyes”, dijo luego de asegurar que ya son muchas las mujeres que desde estos puestos de poder comienzan a alzar la voz para defenderlas, “depende de uno que dé, que haya propuestas, y que haya ahora sí que soluciones de impacto a la ciudadanía, de políticas públicas sobre todo”.