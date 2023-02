Ante el descontento que ha mostrado Jesús Zambrano (PRD), el líder del PAN aseguró que independientemente de quien encabece la candidatura, es fundamental postular al mejor perfil

La alianza "Va por México" se construye a base de diálogos, unidad y acuerdos, sobre todo porque hace falta generar condiciones que les permita ganar la presidencia en 2024 y lograr no solamente transformar al país, sino cambiar su historia, destacó durante rueda de prensa Marko Córtes, presidente nacional del PAN.

Momentos previos a la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal panista en Durango, el líder nacional sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación locales donde abordó diversos tópicos y en referencia a las expresiones de desacuerdo que ha mostrado el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, ante la alianza que conforma con el PRI y el PAN, Cortés Mendoza, destacó que indudablemente deberá mantenerse la unidad y el diálogo que le permitan su consolidación.

Marko Cortés le apuesta al diálogo y la unidad para ganar la presidencia en 2024./ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango.

“Porque independientemente de quien encabece la candidatura, es fundamental postular al mejor perfil, sea hombre o mujer, del partido que fuere. Aquí será importante mantenerse unidos para ganar las elecciones del 2024", señaló.

“El próximo año cambiaremos México, corregiremos la historia de este país con mucha apertura, dialogo y generosidad, como ha quedado demostrado en los recientes triunfos electorales como lo sucedido en Durango”, dijo, pues se buscará al mejor candidato o candidata, sea o no de Acción Nacional.

Explicó que se construye un gran equipo de trabajo para escuchar todas las voces de los mexicanos, hablar con ciudadanos de diversos sectores para conocer sus inquietudes, porque es responsabilidad del PAN construir un proyecto de país donde quepan todas las expresiones, subrayó.

“México no puede seguir así, sobre todo porque el presidente López Obrador no ha cumplido las promesas que hizo al inicio de su gobierno. No erradicó la pobreza como aseguraba, hay cuatro millones más de pobres; la corrupción continúa, tampoco mejoró el sistema de salud y en el tema de seguridad hay una estrategia fallida que ha encendido al país”, puntualizó.