Más de 300 escuelas vandalizadas durante la pandemia: SEED

Más de 300 escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia, y en la capital es donde más incidencias se presentaron, sobre todo de robo de cableado eléctrico, destrozo de muebles de baños y vidrios, mientras que en la zona rural es raro que se den este tipo de casos, informó Noel Flores Reyes titular de la Dirección de Servicios Regionales, de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED).

Precisó que de manera general se ha atendido con mantenimiento básico, a más de mil 200 escuelas, porque antes de que se anunciara el regreso a clases presenciales, algunos maestros decidieron adelantar intervenciones en sus escuelas, como pintura, rehabilitación de mobiliario, sillas, mesas, impermeabilizante, colocación de vidrios y muebles de baño.

Sin embargó, ya en el regreso a clases sumaron 260 escuelas que sufrieron un grave daño por la sustracción de cableado eléctrico, lo que imposibilitó a esas escuelas de tener luz, pero fueron atendidas de inmediato para tratar de restablecer las actividades lo más rápido posible.

Flores Reyes comentó que la escuela es un espacio que implica el cuidado y participación de la sociedad en general, de los maestros y autoridades, para beneficiar a los niños y en un futuro a la sociedad, pues en unos años los estudiantes serán los futuros líderes del país, que se forman en las aulas.

Destacó que en las escuelas, que se estuvo al pendiente por los maestros o padres de familia no fueron vandalizadas, solo en algunas que no habían sido abiertas desde que inicio la pandemia y se encontraban abandonadas, entonces no se dieron cuenta hasta que se dio el regreso a clases, por eso se duplico el trabajo de la dirección, que es la que atiende la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas.

Una de las situaciones positivas que se dieron es que algunos padres de familia, hicieron equipo con los maestros y administrativos para restablecer las condiciones de servicio en un tiempo más corto, entonces solicitaron el material que requerían y ellos mismos hicieron la rehabilitación.

Cuando en una escuela se presenta un acto vandálico, el director es responsable de presentar la denuncia correspondiente y después debe notificar o hacer una solicitud a Servicios Regionales para hacer la reparación correspondiente.