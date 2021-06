Mezzosoprano duranguense conquista escenarios internacionales

La voz de Maythe Barbier es conocida a nivel nacional e internacional, pues desde temprana edad la duranguense ha mostrado su talento como mezzosoprano en diversos escenarios musicales.

Desde pequeña la música estuvo presente en su vida, principalmente con boleros que disfrutaba al lado de su abuela aunado a que su madre, la también cantante, Claudia Salinas siempre estuvo inmersa en la escena musical de Durango y llevaba consigo a Maythe a conciertos, ensayos y grabaciones, lo que le permitió tener un acercamiento directo con la música.

La joven recuerda que en una grabación en especifico de un disco de su madre esta supo que sería cantante, "yo estaba muy atenta y en un momento noté que una persona que acompañaba la canción no podía alcanzar cierta nota, yo se lo comenté a mi madre y ella solo me miró con ternura, tiempo después me confesó que en ese momento supo que yo también sería cantante", relata emocionada.

Maythe señala que siempre fue curiosa y llena de energía, por lo que durante su niñez y adolescencia se involucró en talleres y concursos de canto, pero su carrera inició a los 16 años de edad justo cuando su mamá se sometió a una operación de cervicales y esta salió mal, lo que provocó que su canto se viera limitado, por ello la joven se sumó al proyecto "Voces de mujer", el cual hoy en día aún perdura.





Nuevas voces de la ópera en México

Fue gracias a su profesor de canto de la secundaria, Eduardo Oreones, que Maythe tuvo su primer contacto con la ópera. "Un día él llegó con el coro y nos puso O Fortuna de Carmina Burana y nosotros como adolescentes quedamos impactados, para nuestra sorpresa dijo que la íbamos a cantar en la ceremonia de clausura", lo cual dejó atónitos a todos los presentes, señala. Finalmente la presentación fue todo un éxito y el amor por la ópera comenzó a germinar.

Así fue que la joven comenzó a reconocer y entrenar su voz, posteriormente ingresó a la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), pero por cuestiones de salud de las cuerdas bucales no la admitieron en canto. Una noticia que la devastó por completo pero su madre siempre fungió como apoyo para ella, relata que justo cuando recibió la noticia su mamá le dijo "para ser cantante de conservatorio y dedicarte al cien necesitas una licenciatura, pero cantante naciste".

Finalmente puso en pausa su sueño de la música y evocó su energía a estudiar ingeniería en química en procesos industriales en el Instituto Tecnológico de Durango (ITD).

Maythe Barbier Salinas, mezzosoprano duranguense/ Foto: Cortesía | Maythe Barbier

A unos meses de graduarse del ITD, durante un verano Maythe conoció a la maestra Olivia Gorra, una talentosa cantante mexicana y reconocida a nivel internacional. Quien ofrecía un curso de canto en la ciudad de Durango. Ilusionada la duranguense se inscribió sin saber que su destino estaba a punto de cantar.

Una vez que Olivia la escuchó cantar quedó cautivada, por ello le ofreció la oportunidad de irse de intercambio a Rusia para estudiar en un conservatorio de música. Junto a su madre, durante dos meses Maythe se dedicó a ofrecer conciertos y vender discos para recaudar dinero y poder costear el viaje.

Fue una experiencia increíble, así lo describe la cantante, quien tuvo la oportunidad de compartir clases al lado de destacados solistas de Moscú, San Petersburgo, Vietnam, entre otros. El curso fue intensivo y tuvo una duración de un mes, en el que impartieron clases de canto, movimiento escénico, actuación y danza.

Una vez que concluyó el curso se realizó un concurso internacional de canto, la duranguense pasó a la final pero no quedó en la terna pero le otorgaron mención honorifica como un cuarto lugar, sin embargo el primer lugar lo obtuvo otra mexicana.

Maythe Barbier Salinas, mezzosoprano duranguense/ Foto: Cortesía | Maythe Barbier





Voces de Mujer

Cuando culminó su curso en Rusia, Maythe regresó a su natal Durango, su pasión era tan fuerte que retomó la música y junto a su madre establecieron el dueto "Voces de mujer", bajo la influencia de os gustos musicales de su tía Maite, su abuelita y su mamá.

En este interpretan canciones de los años 60', 70' y 80', así como de la regional mexicana, boleros y hasta ópera, poco a poco el proyecto tomó fuerza y comenzó a destacar en la entidad duranguense, por ello decidieron armar el "Ensamble voces", al añadir a interpretes masculinos.

Así madre e hija se presentaron en diferentes escenarios, hasta que tuvieron la oportunidad de representar a México en el quinto concurso internacional del bolero, edición en la cual era la primera vez que Durango participaba. Finalmente "Ensamble voces" obtuvo el primer lugar.

Maythe Barbier Salinas, mezzosoprano duranguense/ Foto: Cortesía | Maythe Barbier

Posteriormente la agrupación comenzó a tener más presentaciones en Durango, participaron en mutiles festivales y formaron parte de los viernes de ópera que se realizaban en la ciudad capital. A la par Maythe grabó varios discos con el grupo pero también como solista.

Ante la llegada de la pandemia todos los eventos y presentaciones quedaron suspendidos, sin embargo, este 2021, la cantante poco a poco ha retomado sus actividades artísticas y realiza presentaciones en fiestas, bodas o cualquier tipo de celebración donde la contraten.

Maythe es un talento duranguense que ha forjado su carrera con disciplina, esfuerzo, constancia, pero sobre todo pasión, para ella el cielo es el límite.