Médicos de Durango piden a población mantenerse en casa esta navidad

El gremio médico en Durango se encuentra preocupado por las celebraciones de cenas navideñas y año nuevo, pues si la población no toma las medidas necesarias y se mantiene en casa, puede desatarse una ola de contagios, “pareciera que la sociedad no se ha dado cuenta o no ha querido ver la magnitud de la situación que se está viviendo a nivel mundial”, indicó la presidenta del Colegio Médico en Durango, Nora Covarrubias.

Dijo que la inquietud y preocupación es la misma en otros colegios que laboran en las áreas de salud, pues se ha notado el incremento en la movilidad de la población, mientras que los contagios generados por la Covid-19 se han mantenido y los hospitales que atienden a estos pacientes se encuentran llenas, pero no al 100%, todo puede empeorar.

Manifestó que es una preocupación entre el sector salud en general por este tema navideño y de fin de año, pues saben que muchas personas se resisten a no acudir a cenar con su familia, pero el personal que labora en esas áreas Covid, se encuentra ya agotado y desgastado.

Expresó que lo ideal es que las personas se resguarden en casa, y que hagan su celebración solo con su núcleo familiar con el que han pasado la pandemia, de lo contrario, cinco días después se puede reflejar el incremento en personas infectadas y la atención hospitalaria.

La presidenta señaló que es mucho el movimiento que hay en la capital, y la ciudadanía debe ser consciente porque a la vuelta de 15 días todo puede cambiar de manera negativa. Recordó que muchos compañeros se han infectado y se han tenido que resguardar para recuperarse.