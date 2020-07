Las condiciones epidemiológicas de Durango en la pandemia del Covid-19 son verdaderamente preocupantes: las medidas sanitarias no han sido debidamente atendidas por la población con registros vergonzosos de primeros lugares en movilidad, con prevalencias de comorbilidad -10% de población adulta diabética, 20% con algún grado de obesidad y 50% hipertensos-, y será este mes de julio la cúspide de la pandemia, con un crecimiento exponencial de casos (diez a fines de marzo; 80 a fines de abril; 500 al final de mayo y cerca de 2 mil en junio).

Así dibujó el actual escenario de la emergencia sanitaria que vive Durango, la directora del Instituto de Investigación Científica (IIC) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), doctora Yolanda Martínez López, tras señalar que “la situación no es halagüeña, sigue siendo una mala apreciación de parte de la población el comparase con otros estados y el que estemos en los últimos lugares de casos y es una mala lectura”.

“Hay menos casos pero el tamaño de la población es menor que en el resto del país, en cambio al traducir el número de casos por habitantes, la situación es distinta”, advirtió.

Recapituló que en términos generales al terminar marzo teníamos diez personas enfermas, al final de abril 80, al final de mayo 500 y ahorita terminado junio se llega casi a los 2 mil. “Esto da una idea de la rapidez con que se está propagando” la enfermedad, apuntó.

La doctora Martínez López expuso que las medidas sanitarias no han sido debidamente atendidas e indicó que hay áreas de concentración de casos más alta como es el municipio de Durango y la región de La Laguna. “Visto desde el plano nacional, estamos en los últimos sitios de la lista pero ello no quiere decir que nuestra situación sea favorable”, reforzó.

Y agregó la directora del IIC-UJED que la prevalencia de otros problemas de salud en el caso de que se presente el Covid-19, incrementa la posibilidad de complicaciones ya que se ha identificado la hipertensión, diabetes y obesidad que están presentes antes de enfermar por Covid-19 y eso explica las complicaciones severas.

“Estas prevalencias en Durango son muy altas. El 10% de la población adulta es diabética, aproximadamente el 20% tiene un grado de obesidad y el 50% de los adultos son hipertensos y no todos los de ellos lo saben y no están en tratamiento. Todas estas condiciones hacen que el panorama se agrave aún más y a eso le agregamos que no se siguen las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, eso hace una combinación fatal”, alertó la investigadora.

A lo anterior agregó además de la situación preocupante del personal de salud, en donde una cantidad importante de trabajadores del sector salud tuvieron que retirarse porque presentaban factores de riesgo y otros infortunadamente han sido contagiados y hay casos que lamentablemente han fallecido.

La doctora Martínez López apuntó que cuando las personas no ven el problema cerca de ellas creen que no existe, “es una manera muy cómoda de explicar la realidad, si no lo veo no existe. El problema serio es que algunos de ellos pueden estar enfermos asintomáticos y estén en un proceso de propagación de la epidemia. Esto no los debe eximir de la responsabilidad social e individual, de cuidarse a ellos mismos y cuidar a los que están cerca, cuando vean un caso grave en la familia se van a sentir mal porque se darán cuenta que pudo haber sido motivado por la conducta de quienes irresponsablemente creían que no era cierto”.

Finalmente, acreditó: “La realidad está frente a nosotros, tenemos que estar enterados de lo que está pasando y probablemente lleguemos a la cúspide de la pandemia en este mes de julio. Las regiones más preocupantes son el municipio de Durango y la región lagunera”.