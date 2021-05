Melissa Zaragoza, actriz duranguense que busca visibilizar el talento local

Durango siempre se ha caracterizado por ser un semillero de talento, entre el que han destacado varias mujeres en diferentes ramas y disciplinas, desde Rosaura Revueltas, Nellie Campobello, Dolores del Río y Andrea Palma.

En la actualidad las duranguenses continúan con este legado y pavimentan un camino para que el talento que surge en la entidad pueda desarrollarse plenamente sin la forzosa necesidad de partir a otro lugar para que su trabajo pueda ser valorado. Tal es el caso de Melissa Zaragoza, una actriz duranguense que gracias a su talento y pasión ha destacado con su trabajo a nivel nacional.

Local [Video] Atenea Cruz, la escritora duranguense multifacética La joven nacida en la ciudad de Durango recuerda su niñez muy placentera, "no recuerdo tener una infancia, gracias al universo, como rodeada de violencia ni nada de eso, en mi casa soy y fui muy querida desde niña y eso pues quizás me ayudó a ser una persona decidida y buscando abrirme camino en el mundo", destaca.

Desde pequeña Melissa siempre fue muy curiosa y buscaba realizar todas las actividades que pudiera, en sus propias palabras menciona que esa fue la primera semillita que la llevó a decidirse por la actuación, "porque de alguna manera eso me llevaba a abarcar todas las cosas, porque la actuación es una guía donde esto se puede desarrollar".





Explorar la actuación

Fue gracias a su curiosidad que la joven comenzó a explorar el terreno de la actuación, su primer contacto con esta fueron las telenovelas mexicanas que se transmitían por la televisión, "en ese momento era lo que teníamos ahí a la mano", recuerda entre risas.

Sin embargo, cuando estaba en la primaria por primera vez tuvo un acercamiento con el teatro, "nos llevaron de la escuela en un programa que se llama 'Teatro Escolar', que aún existe, pero fue mi primer contacto, yo estuve ahí en el teatro, en la butaca y para mí fue entrar a un mundo maravilloso, realmente me sentí parte de lo que estaba viendo, la obra se llamaba 'El pozo de los mil demonios', y había unos demonios que se acercaban a los niños y yo recuerdo que sentí que me dejaron llena de babas, cosa que no fue cierto, pero esto es lo maravilloso y la potencia que tiene el teatro".

Melissa Zaragoza Lozoya, actriz duranguense/ Foto: Cortesía | Melissa Zaragoza Lozoya

Fue en ese preciso momento que la actuación la atrapó y posteriormente se "enlistó" con el director de la obra, Ricardo Camacho, ya que él daba talleres para niños. La dinámica en dicho taller era dura, de mucha disciplina y responsabilidad, señala Melissa, agrega que tenían que prepararse físicamente y en sesiones teóricas.

Posteriormente, en la preparatoria comenzó a involucrarse en más talleres que se realizaban en la ciudad de Durango. Pero a los 16 años de edad, su vida dio un giro al ser invitada para participar en un proyecto teatral en "La Casa del Teatro" ubicada en Pátzcuaro, Michoacán, fue ahí donde finalmente Melissa se dio cuenta que quería dedicarse a la actuación de por vida y tomarlo con toda la seriedad para avanzar.





Teatro... Un estilo de vida

Temeraria, fue Melissa al decidir dedicar su vida al teatro en Durango, una ciudad en la que aún se trabaja por dar difusión y apoyo a los proyectos locales y que están llenos de talento y potencial. "Fue complicado, porque aún en estos tiempos que ya hay muchísima más apertura y diversidad en lo que se hace, pues de pronto a mi madre le era complicado entender que podía vivir de esto".

Por ello, su madre le pidió que estudiara otra carrera además de dedicarse al teatro, "y está bien quizás todos podríamos tener esa posibilidad de dos carreras, pero a veces los tiempos no nos dan, pero gracias al trabajo y mi insistencia puedo decir que vivo del arte, no solamente del teatro pero gracias al teatro hago cosas que me permiten vivir y todas de alguna manera derivan de ello".

En cuanto a su preparación como artista Melissa destaca que un obstáculo que persiste actualmente es la dinámica de Durango en la que no hay una educación formal como la hay en otros estados, "hay muchas personas aquí en Durango que son super talentosas y tienen un currículum super basto que a veces desconocemos porque creemos que aquí no pasa nada, pero a veces la triste realidad es que esas personas tienen que migrar y de pronto a veces escuchamos nombres y no sabemos que son de acá de Durango", puntualiza.

Melissa Zaragoza Lozoya, actriz duranguense/ Foto: Cortesía | Melissa Zaragoza Lozoya

Sin embargo, la duranguense ha tenido la fortuna de trabajar en el estado y aún así conectar con personas de otros lugares y crear proyectos que han destacado a nivel nacional. Además, su curiosidad le ha permitido con otros ámbitos artísticos como la danza, el circo y el cine, que le han ayudado a complementar su trabajo y así generar un vinculo con el público.





Duranguense destacada

Melissa Zaragoza es una digna representante del arte que se crea en Durango y que ha aportado en demasía a la escena local, además ha sido reconocida a nivel nacional y ha colaborado con diversos artistas de la República mexicana.

En el ámbito del teatro:

Fue intérprete en el Programa Nacional de Teatro Escolar en cuatro emisiones

Participó en la 34 Muestra Nacional de Teatro con “La más fuerte” y “Acá las nubes”

Formó parte del elenco de “Israel” de José Revueltas

Obtuvo la beca PECDA Durango, por el proyecto “La voz humana” /teatro íntimo hipermediado, en 2016-2017, obra ganadora en la Met Durango 2018

En el ámbito cinematográfico:

Actuó en el cortometraje “Desde una ventana”, participante en la selección oficial del Festival Internacional de cine de Morelia

Actuó en “Olvidadas”, cortometraje participante dentro del Short Film Corner en el Festival de Cannes

Asimismo, ha participado en proyectos interdisciplinares como “La banca”, bajo la dirección de Lilia Ayala dentro del diplomado “Interacciones – Cuerpos en Diálogo, Plataforma de Creación Coreográfica “, y formó parte de la Compañía Municipal de Danza Contemporánea en Durango. Entre una extensa cartera de producciones.

Melissa Zaragoza, actriz duranguense/ Foto: Cortesía | Melissa Zaragoza

Melissa pertenece a la primera generación egresada del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río (CCA), donde actualmente se desempeña como catedrática de actuación y expresión corporal.

Esta ha sido una experiencia enriquecedora y que le ha permitido conectarse con personas con mucho entusiasmo y ganas de seguir creando desde otras perspectivas, describe.