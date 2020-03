Merecemos un trato igualitario: Diputada

Ante las manifestaciones que realizaron las mujeres el #8M y #9M, la diputada Gaby Hernández López consideró que las respuestas a sus demandas deben ser acciones concretas y firmes por parte de los gobiernos, empresas, escuelas y todos los sectores de la sociedad.

Al hacer uso de la tribuna, señaló que "las manifestaciones que las mujeres llevamos a cabo en todo el país, son una luz de esperanza en la oscura realidad", además manda un mensaje de que no están dispuestas a permitir que haya ni una menos; que merecen justicia y un trato igualitario.

“Queremos ver las respuestas en los presupuestos para apoyar a las mujeres, desde el federal, estatal y municipal; que la igualdad se sienta en todos los rincones de nuestra patria, en el medio rural y en la zona indígena”, resaltó al portar un paliacate morado en el cuello.

En este sentido, Hernández López precisó que el silencio de todas las mujeres el lunes debe provocar cambio de conciencia y entender que se tiene que transformar a México en un país que cuide y garantice la seguridad de sus mujeres; pero también se debe impulsar la cultura de la denuncia.

“Transformar nuestra cultura en una que no denigre, que no acose, que no menosprecie a la mujer en ninguno de los espacios donde se desarrolle”, subrayó dentro de su pronunciamiento, para así lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Durante la sesión ordinaria, la joven legisladora reiteró que el silencio de estos días también es una forma de poder, que justamente debe significar la oportunidad de comenzar una etapa de cambio, una nueva y mejor realidad para todas las mujeres de México.

Finalmente, comentó que a pesar de los avances legislativos para que la justicia sea más fuerte y eficiente frente a los delitos contra mujeres, aún queda mucho por legislar y por pedir que la ley se cumpla, ese es el desafío y la obligación, así como que las autoridades combatan la impunidad.