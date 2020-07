¿México podrá cumplir compromisos del T-MEC?

A pesar de que la negociación del T-MECfue complicada y México tuvo que ceder en diversos capítulos, el balance de lo acordado es positivo porque permitirá seguir con el comercio y compartir en una de las regiones económicas más dinámicas del mundo. Sin embargo Coparmex considera que la expectativa gira en torno a si el país podrá cumplir con los compromisos acordados y extraer sus beneficios, dado el contexto actual en el que se encuentra, con la peor crisis desde 1929.

Óscar Moreno Littleton, señaló que desde comienzo de la presente administración, Coparmex ha celebrado el proceso y la firma de este acuerdo comercial tripartito. A partir del pasado primero de julio entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN) por sus siglas.

Sin embargo el reto que plantea la situación económica mundial, es ver si México podrá cumplir con los compromisos acordados, ya que para hacerle frente a esta situación varios países han implementado medidas fiscales sin precedentes en apoyo a sus economías, sobre todo para proteger factores tan importantes como el empleo e ingreso de los trabajadores, situación que aquí no ha ocurrido.

Es lamentable que aun cuando diversos grupos de la sociedad han presentado propuestas de apoyo, el gobierno se ha negado a adoptar medidas para contrarrestar los efectos adversos ocasionados por la pandemia. Actualmente México pierde ocho empleos por minuto y se pronostica una caída del PIB por arriba del 8%.

Sin duda éstas no son las condiciones propicias para que el acuerdo comercial sirva como motor de la recuperación económica, enfatizó Moreno Littleton que de nada servirá el T-MEC si en México no hay condiciones de certidumbre jurídica, pues lamentablemente desde antes de asumir sus funciones el gobierno actual ha dado muestras de que no respeta el Estado de Derecho.

Es por ello que algunas de sus acciones han ido en detrimento de la confianza empresarial, dando como resultado que se inhiba la inversión demandada en el marco de este acuerdo.

Finalmente enfatizó que el T-MEC habilita la inversión, pero no la activa y esas no son buenas noticias para México, “la desaceleración, el estancamiento y recesión ya estaban presentes antes de que llegara la pandemia y en la actualidad se agudizó la situación”, concluyó.