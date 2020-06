México ya no es atractivo para la inversión extranjera: Coparmex

Es lamentable que México bajó tres posiciones en el ranking de competitividad, además salió de la lista de las 25 economías más atractivas para la inversión extranjera y se debe a la pérdida de confianza del sector privado, así como diversas acciones del Gobierno federal en detrimento de la certidumbre y confianza para invertir.

Así lo destacó la Coparmex Durango a través de su dirigente Oscar Moreno Littleton, quien destacó que ésta es la primera vez que la economía mexicana no figura en la lista desde su primer ingreso en 2013, cuando se ubicó en la novena posición. Ambos hechos se atribuyen principalmente al deterioro económico que ya se experimentaba, incluso antes de que iniciara la pandemia, explica.

Al culpar al Gobierno federal ejemplificó el caso de los cambios de reglas, afectaciones al Estado de Derecho y las consultas públicas para tomar decisiones de inversión.

Tal es el caso de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México al priorizar obras con baja rentabilidad como la Refinería Dos Bocas. El cambio de reglas en el sector energético y el freno a inversiones privadas que ya estaban en marcha como la planta de Constellation Brands.

Ante ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana observa cuatro grandes retos en materia de competitividad ante el impacto de la pandemia. Uno de estos es la recuperación del empleo formal tras la pérdida de un millón de empleos entre marzo y mayo, con el riesgo de que aumente la informalidad.

Sin duda esto repercutirá en el sector empresarial, la competitividad de la economía y sobre todo, en los ingresos de las familias mexicanas. Por ello, preocupa

las débiles medidas fiscales que hasta hoy ha implementado el gobierno federal que suman solo 0.4% del PIB.

Es necesario que se implementen medidas fiscales urgentes para proteger el empleo tales como los #RemediosSolidarios que ha propuesto la Coparmex.

El segundo reto son los golpes a la competencia, sobre todo en el sector energético, específicamente los recientes acuerdos de la Secretaría de Energía, que frenan la inversión y limitan la competencia del sector eléctrico del país.

Asimismo, el reto de repensar a Pemex, para convertirlo en una empresa estatal de vanguardia y competitiva que brinde frutos y rendimientos para el país. Es inminente la urgencia de un cambio de estrategia en este sentido para mejorar el panorama de inversión.

Finalmente, está el reto de lograr que las pequeñas y medianas empresas adquieran capacidades para participar en cadenas globales de valor, ya que actualmente, el 95% de ellas no lo hace ya sea por falta de información, porque no lo considera necesario o no le interesa.

“En la Coparmex urgimos al Gobierno federal a brindar confianza para las inversiones a través del respeto de las reglas y al Estado de Derecho, así como a implementar medidas contundentes para sortear la crisis, protegiendo la economía nacional a través de un impulso al empleo y a las fuentes de trabajo”, concluyó.