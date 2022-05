“Mi gobierno será para todos”: Marina Vitela

La candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Marina Vitela, en el municipio de San Juan del Río, aseguró que en su gobierno caben todos y será para todos, no habrá venganzas ni amenazas, se respetará la Ley y no se intervendrá en otros poderes, al tiempo que subrayó que “los que antes se decían ladrones, unos a otros, hoy van juntos, para no perder el poder”.

“Y aunque me han atacado duro, con guerra sucia, yo no haré uso de amenazas, revanchas, ni venganzas, porque mi gobierno estará orientado a servir a los que menos tienen”, dejó claro Marina Vitela, ante miles de familias que recibieron a la candidata entre porras, tambores y gritos que ella será la próxima gobernadora.

En la tierra de Francisco Villa, la aspirante de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5, la candidata a la presidencia municipal, Gloria González remarcó que a San Juan le llegó la hora del cambio, aunque no les guste a los de en frente, “es tiempo de las mujeres, es tiempo la transformación para nuestra gente; y lo vamos a lograr con Marina Vitela”.

Javier Jiménez, del Comité Municipal de Morena y exalcalde priista de este municipio, precisó que los sanjuaneros le apuestan al proyecto de Marina, "le damos nuestra confianza y la oportunidad para que nos gobierne, no vamos a permitir que quien aquí nació, creció y se formó venga a amenazar con que tenemos que seguirlo por el solo hecho de ser de aquí, condicionando a su propio pueblo que si llega a ser gobernador y todo aquel que no le ayude le irá muy duro".

Marina agradeció el respaldo de los sanjuanenses, habló de las propuestas para mujeres, jóvenes, niños, campesinos, productores, comerciantes y empresarios pero también dejó claro, "a todos aquellos que vienen amenazar les digo: perro que ladra no muerde y aquí a todos les vamos a abrir las puertas".

También el ex alcalde priista, Víctor Hugo Ramírez Ramírez, manifestó que es tiempo de las mujeres y de un cambio para transformar Durango