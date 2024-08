Mike Salazar llegará a sacar carcajadas en la callada y tranquila ciudad colonial

Nuevamente el público duranguense que gusta de la comedia podrá disfrutar del show de Miguel Ángel Salazar González, mejor conocido cómo Mike Salazar, “El caballero de la comedia”. El originario de Nuevo León llegará a Durango el próximo 19 de septiembre en busca de sacar el mayor número de carcajadas en la callada y tranquila ciudad colonial.

Te puede interesar leer: Necesario tejer redes de apoyo entre mujeres: Michelle Rodríguez

En entrevista directa con El Sol de Durango, el mismo comediante señaló que ya son incluso más de ocho las veces que ha visitado esta ciudad –desde el año 2015 aproximadamente-, donde reconoce que el público sale de sus shows con un buen sabor de boca, luego de pasar un rato agradable, entre risas y más.

“Siempre que he ido, mi show, siento yo que les ha gustado, el parámetro que tenemos son las risas del público, la última vez que fui hice dos funciones" / Foto: Cortesía Mike Salazar

“Siempre que he ido mi show, siento yo que les ha gustado, el parámetro que tenemos son las risas del público, la última vez que fui hice dos funciones. El show que ejecuto yo ha sido del agrado del público duranguense”.

En ese tenor, dijo, para el próximo 19 de septiembre con “Mis XV Tour”, los duranguenses pueden esperar dos horas con variedad, mucha diversión, pues no nada más es comedia, sino que se incluye música, parodias, imitaciones.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Lo importante es que el público se vaya contento, satisfecho, que supere las expectativas que tiene del show, de su servidor. (…) Es un show completo de dos horas con varios estilos, géneros, stand up, chistes, parodia. Les prometo que pasarán una noche muy divertida”.

Mike Salazar ha pisado territorio duranguense sobre todo en busca de hacer reír a su gente, pero, está dispuesto a conocer más de Durango, su gastronomía, y más, de tal manera que no se descartaría una próxima visita únicamente para disfrutar de todo esa riqueza. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿Mike Salazar se comería un alacrán’: “sí le entro, de hecho sí me gusta estar en algún estado de la República y probar lo típico, si lo han probado muchos, no veo por qué yo no”.

Quienes deseen asistir al evento de Mike Salazar pueden adquirir sus boletos en el punto de venta de El Vaquero Norteño, a través de newticket.com.mx, o bien, en taquilla del Teatro Ricardo Castro, donde se presentará el siguiente mes de septiembre.