Mitos de Analco, la nueva forma de comprar y tomar café; mochileros llegan a tu oficina

Desde hace varios meses se puede encontrar en las calles de la callada y tranquila ciudad colonial, Durango, a jóvenes con una mochila, listos para servir café a todos aquellos que quieran despertar, pero también ser parte de esta nueva y original experiencia.

Se trata de Mitos de Analco, que revolucionó la manera de comprar y disfrutar café; éste te llega directo a la casa, oficina, negocio etc. Las rutas van de 6:30 de la mañana hasta casi mediodía.

Actualmente hay cuatro mochileros en ruta listos para vender café orgánico, con sabor o al natural, frío o caliente / Foto: Maritza Gaytán / El Sol de Durango

"Tenemos varias rutas, por ejemplo al Mercado Francisco Villa, a la Lobos, Banco del Bienestar, caminamos por todo 20 de Noviembre, o por el Tecnológico. A la Secretaría de Salud, IMSS, Clínicas. Son varios puntos que cubre cada mochilero", declaró para El Sol de Durango el joven Isaac Rojas.

Actualmente hay cuatro mochileros en ruta listos para vender café orgánico, con sabor o al natural, frío o caliente. ¡El cliente manda!.

La experiencia va más allá, el café es veracruzano 100 por ciento orgánico; "no tiene químicos, procesadores, pesticidas, nada que altere el café. Entonces como nada lo altera, no cae pesado en el estómago, no da colitis, no da gastritis. Se estarían tomando un café natural, un muy buen café a buen precio".

Cada mochilero lleva consigo esencias como de vainilla, cappuccino, caramelo, avellana, nuez. e¿Quieres probar?, puedes buscar Mitos de Analco en redes sociales, escribirles tu dirección y quien ande en ruta cercana llegará con litros de café.