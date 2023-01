Montan operativos en municipios de Durango colindantes con Sinaloa

Actualmente todos los municipios que colinden con otras entidades están bajo vigilancia en Durango, esto luego de los acontecimientos que ocurrieron la madrugada de este jueves donde a través de un operativo de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se detuvo a Ovidio Guzmán en Sinaloa, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván, quien señaló que existe un muro de contención.

Te puede interesar: Es oficial: capturan a Ovidio Guzmán a tres años del Culiacanazo

Explicó que en temas de seguridad siempre se debe estar atentos, “no podemos alzar las campanas al vuelo”, señaló el funcionario estatal, quien dijo que en estos momentos la ciudadanía de Durango puede estar segura de que se cuenta con una estrategia diseñada en coordinación con el resto de las corporaciones policiacas para blindar al estado.

Tras los hechos ocurridos este jueves 5 de enero, dijo que en estos momentos se encuentran muy alertas sobre todo en la zona de Sinaloa por lo que pudiera presentarse, sin embargo por el momento no se reporta ningún bloqueo en las carreteras que conducen hacia Sinaloa, pese a ello informó que se tiene vigilancia en esa zona en particular y los informes indican que se cuenta con tranquilidad.

Al cuestionarlo sobre la vigilancia en las vías terrestres, señaló que la Guardia Nacional mantiene su estrategia de supervisión en las carreteras federales, mientras que en las estatales se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no obstante todo el estado mantiene activa su estrategia de seguridad, sobre todo con apoyo de los Mandos Únicos donde se trabaja en compañía del Ejército Mexicano.

Aunque hasta el medio día no se tenía una orden tácita por parte de la autoridad estatal para los ciudadanos duranguenses de no viajar al vecino estado de Sinaloa, conforme se conozcan los resultados del operativo se tendrá un panorama más completo de la situación y con ello establecer si se ponen restricciones, aunque por el momento no hay cierres a la circulación.

Por lo pronto, desde el medio día, a través de su cuenta de Twitter, Caminos y Puentes Federales (Capufe), informó el cierre de la Súpercarretera Durango – Mazatlán en ambos sentidos, esto para seguridad de los usuarios de las plazas de cobro de Coscomate y Mesillas.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Aut. Durango - Mazatlán. Cierre de circulación en ambos sentidos por atención de incidente. Por seguridad de los usuarios las Plazas de Cobro Coscomate y Mesillas permanecerán cerradas. Para más información por favor llama al 088 de @GN_Carreteras. — CAPUFE (@CAPUFE) January 5, 2023

Oscar Galván aseguró que no se tenían reportes de asaltos a automovilistas, sin embargo en este trayecto cuentan con dos filtros de seguridad, quien al ser cuestionado por los movimientos que pudieran presentarse en penales estatales, dijo que por ahora no hay este tipo de movimientos y estos operan de manera normal.