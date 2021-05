Moralizar el Poder Judicial, compromiso de Ramón Guzmán presidente del TSJ

El Sistema Penal Acusatorio presenta a diez años de su creación, cierta ineficiencia, reconoce en entrevista con El Sol de Durango, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicias, Ramón Guzmán Benavente, quien durante la charla enfático establece “no podemos permanecer divorciados de los abogados” y a la vez, formula el compromiso ante los duranguenses, de moralizar el Poder Judicial, con la divisa fundamental de observar calidad humana en el trato.

Él fue designado apenas hace unos días por el pleno del Tribunal Superior de Justicia por unanimidad en sesión ordinaria, es decir, todos los magistrados votaron para que cumpla un periodo de seis años al frente del Poder Judicial.

Este hecho, afirma el abogado, es un respaldo y una fortaleza que le permitirá maniobrar en mejores condiciones, avanzar con mayor solidez y trazar nuevos planes.

Al responder al cuestionamiento del reportero, expone: “Encuentro un Tribunal pleno, fortalecido, con mucha vocación de trabajo y no de ahorita ni de hace cuatro años, sino de siempre”.

Es importante distinguir –prosigue- entre lo que es la institución, el Poder Judicial y lo que son sus hombres, “porque no podemos etiquetar ni calificar al Poder Judicial por sus hombres, al Poder Judicial se le califica en toda su estructura por sus magistrados, por sus secretarios, por sus jueces y por el personal administrativo”.

Es importante distinguir esto, porque bajo ninguna circunstancia se puede empañar el trabajo el Poder Judicial.

A esta labor nos vamos a sumar y a poner nuestro granito de arena para poder ayudar a mejorar la función propia de este Poder.

Afirma además que hay mucho talento en el Poder y que es necesario encontrar los canales para que ese talento pueda transitar; “a mí me corresponde la responsabilidad de armonizar estos talentos que no han sido habilitados y es una asignatura en la que hay que trabajar”.

Tenemos que hacer una mancuerna de excelencia con el poder ejecutivo

Qué habrá de caracterizar en esta nueva etapa en su relación con los otros poderes, interroga el reportero. Al respecto, afirma que la interrelación que debe tener el Poder Judicial con el foro jurídico, con el personal administrativo del propio Poder, con la ciudadanía, y desde luego con los poderes Ejecutivo y Legislativo, es muy importante.

Nosotros no podemos permanecer divorciados de los abogados, son nuestros principales operadores de las herramientas jurídicas; “en la medida que los abogados presten un buen servicio al justiciable, en esa medida mejora nuestro servicio. Por eso debemos tener mucha comunicación con ellos, como nuestros principales usuarios”.

Con el Poder Ejecutivo –agregó- tenemos que hacer una mancuerna de excelencia, porque por principio de cuentas los recursos que se proyectan como gastos en este Poder, tienen que pasar a través de la presentación de un anteproyecto del presupuesto de egresos que se presenta al Ejecutivo y luego de éste, al Poder Legislativo; “una buena relación entre poderes, el estar bien entrelazados, propicia que haya gobernabilidad y un buen Estado de Derecho, donde el objetivo común es la prestación de un buen servicio de administración de justicia a la ciudadanía”.

El spa ha resuelto positivo a favor de la ciudadanía

Respecto a los avances del Sistema Penal Acusatorio sostiene categórico el magistrado presidente que ha resultado, de manera incuestionable positivo a favor de la ciudadanía por su transparencia, por la democracia, por su publicidad, por la posibilidad de que todas las partes puedan estar en la audiencia y sus beneficios están a la luz del día.

Sin embargo, reconoce que, a diez años de su creación, en su operatividad, ya se observa cierta ineficiencia, en un desgaste que es totalmente natural y normal por el paso del tiempo; “hoy es necesario llevar a cabo una revisión integral de todo el Sistema, para focalizar con mucha precisión en qué estamos fallando, para ser muy asertivos y resolver esos problemas”.

En torno a la implementación de la denominada “Justicia Digital”, el entrevistado explica que los tiempos modernos a los que no puede permanecer ajeno el Poder Judicial, han llevado a establecer una serie de herramientas técnicas que permitan dinamizar las actividades.

Aclara que todavía en nuestro Sistema Legal no se contemplan los dispositivos que permitan la instalación de un sistema virtual; “requerimos que la norma establezca su utilización y poder llevar a cabo juicios y presentación de demandas en línea, entre otros”.

El Código de Procedimientos Civiles no lo contempla y por tanto no podemos utilizar esas herramientas y eso fue lo que impidió que ahora durante la pandemia no se haya podido hacer uso de este formato.

La FECCED, su creación es muy positiva

En la recta final de la charla, opina respecto a la existencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción –FECCED-. Al respecto señala que su creación es muy positiva, porque es una demanda de la ciudadanía el combate a la corrupción; “están trabajando y ya tienen una serie de actividades. Hay que darles tiempo para que se sigan fortaleciendo, para que sigan una dinámica de capacitación, de atención a la comunidad, puesto que hay mucha confianza en el organismo para que cumpla su cometido fundamental de combatir la corrupción”.

Deben de permanecer, al igual que el Poder Judicial, muy atentos de lo que le pasa a la ciudadanía, porque es la vox populi la que hace señalamientos en torno a actos de corrupción; “es necesario hacer grandes esfuerzos conjuntos para brindar los mejores resultados a la ciudadanía”.

En su reflexión final, Ramón Guzmán Benavente, sostiene categórico que es obligación todos los servidores públicos, hacer el mejor de los esfuerzos para dar buenos resultados al ciudadano y un compromiso voy a tomar y que hago público en esta entrevista, es moralizar al Poder Judicial, y mi divisa será calidad humana en el trato.