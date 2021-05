Morena le quito programas económicos a las mamás por el solo hecho de ser mujeres: David Ramos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Reunido el candidato de la alianza "Va por Durango" a la diputación local del Distrito 14, David Ramos Zepeda, aseguro que el gobierno federal o el partido de Morena que es lo mismo, le quito el programa económico a las mamas por el solo hecho de ser mujeres, y eso ha sido uno de sus grandes errores que se busca revertir, dijo.

Comento que cuando se entregaba el apoyo económico de prospera a las madres de familia, ellas sabían aplicarlo muy bien en beneficio de toda la familia, sabían cómo distribuirlo que durante años se convirtió en progreso para toda la familia, siempre ha sido conocido que la mujer, la madre de familia es especialista en hacer rendir el dinero de la mejor manera, y el gobierno federal le quito ese recurso por temor a que esa mujeres se empoderaran, que pudieran ser las mujeres independientes que siempre se ha querido tener, es decir que les retiro los programas por el solo hecho de ser mujeres.

Quitarle en dinero a las mujeres en sus hogares, significa que no les interesa tener mujeres independientes, y ese es el pensamiento de la cuarta transformación, “las mujeres sabían con ese dinero comprarles a sus hijos alimentación, vestido y calzado, y hasta les sobraba para darle al viejo, pero a Morena no le interesa tener mujeres independientes y empoderadas, por eso retirarles los programas que eran de gran beneficio para miles de familias”, dijo.

David Ramos Zepeda, candidato de la alianza "Va por Durango" a la diputación local del Distrito 14 / Foto: Cortesía | David Ramos Zepeda

Aseguro que era urgente que muchos de los programas de ayuda familiar, regresen a ser administrados por las mujeres, no puede ser posible que se los quitaron a las mujeres para entregárselos a los jóvenes o a los hombres, la mayoría de las veces ese dinero no llega completo a los hogares, no está sirviendo para lo que debiera de ser, ayudar a la familia en general, por eso dijo que de resultar electos este seis de junio, tanto Luly Martínez como David Ramos, lucharan en el congreso federal y local por regresarle los programas que manejaban las mujeres desde el centro del hogar y que dejaban grandes beneficios.