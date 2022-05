Morena no merece estar en la política: Santiago Creel

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).- “Durango es una elección de trascendencia nacional, no solamente tiene la importancia de que continúa un buen gobierno con Esteban Villegas Villarreal, sino que esta plaza sea de la alianza Va por México, con miras de preparación y en camino de sacar a Morena de la política”, declaró el diputado federal panista Santiago Creel Miranda.

Aseguró que Morena no merece estar en la política, el país no se merece la violencia que está pasando por la gran mayoría de los estados, tampoco no se merece una economía que no crece, que no da, no genera empleos, ni buenos salarios.

En su reciente visita que realizó el pasado sábado a la región lagunera de Durango, para dar su apoyo y respaldo a los candidatos de la Alianza Va por Durango, señaló que el gobierno federal implementa una economía que sólo es una fábrica de pobreza, además el sistema de salud no cuenta ni con lo básico que son los medicamentos, es por esto que no queremos a Morena en Durango.

Con base a lo anterior, el legislador federal mencionó que lo que quieren es que la alianza “Va por México”, comience a consolidar lo que es el nuevo México, el plural, donde se aceptan las ideas distintas, donde no haya traidores ni enemigos, en todo caso adversarios y competidores, donde prevalezca el diálogo, la pluralidad y donde haya democracia.

“Aquí no es Cuba señor presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí no es Nicaragua, ni es Venezuela, nos ha ofendido a todos su presencia y que haya aceptado que lo condecoren con la medalla que han condecorado a todos los dictadores”, señaló tajante Santiago Creel.

Agregó, “Nos ha ofendido al ni siquiera preguntar por los presos políticos en Cuba cuando su obligación es velar por los Derechos Humanos, nos ha ofendido al querer reventar la Cumbre de las Américas, aliándose con lo peor de la política que es el autoritarismo y las dictaduras”.

Creel Miranda señaló, “Pero aquí no señor presidente, aquí Durango es libre, democrático y se va a mantener, ahondar y a fortalecer el bienestar”.

Al hablar de las campañas políticas, dijo que en todas las regiones de Durango van muy bien y en la Laguna, sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo, por eso les hago el llamado a los panistas, militantes y simpatizantes, llevar al triunfo a los candidatos Esteban Villegas, Lety Herrera y Homero Martínez.

Finalmente, Santiago Creel dejó en claro que vino a la laguna y al Estado de Durango para cerrar filas para ponerle un “parón” a Morena, porque aquí no va a entrar y que lo sepan sus dirigentes, porque no merecen estar en la política.