Morena no sabe escoger candidatos: Benítez

"Son trochos", apuntó Luis Enrique Benítez, al referirse al partido de Morena, luego que el Instituto Electoral y de Partición Ciudadana (IEPC) sesionara y no aprobara candidaturas de propietarios y suplentes de las diferentes listas de representación proporcional.

El priista dejó claro que en una sesión maratónica autoridad electoral hizo su trabajo. "En el caso de Morena no sólo es una desgracia, pero no saben escoger candidatos y no saben registrarlos, fue grave la omisión en todos los expedientes, documentos faltantes, falta de registro en el sistema nacional del INE, documentos sin firmar o extemporáneamente", dijo el entrevistado.

Benítez Ojeda señaló que de confirmarse lo aprobado por el IEPC en otras instancias, se recorrerá la lista y podrán llegar el sexto o séptimo candidatos plurinominales a una curul.

"Las leyes son claras y las instancias son exhaustivas", puntualizó, a la vez que enfatizó que Andrés Manuel López Obrador en su trayecto político antes de llegar a ser presidente de México fue quien motivó las reformas para que se transparentara todo, "hoy ellos mismos reniegan de sus malas decisiones".

Para finalizar, dijo que entre los requisitos faltantes para los registro están la constancia de la residencia y tuvieron omisiones como no aceptación de la candidatura, lo cual es una falta muy grave.