Movimiento Ciudadano capacita a su equipo de trabajo en territorio

El partido Movimiento Ciudadano recientemente realizó una capacitación de sus documentos básicos, el cual fue impartido a quienes forman parte del equipo de trabajo en territorio los cuales deberán tener presente el plan de acción de cara al proceso electoral que está por vivir se en Durango.

Fue el especialista en Derecho Constitucional y Elector, Alberto de la Rosa el encargado de llevar a cabo dicha capacitación pues Movimiento Ciudadano se define asimismo como un espacio de encuentro, de diálogo, coordinación, de lucha y un vehículo al servicio de la sociedad las causas de esta. Se presenta ante los ciudadanos como una alternativa para que los ciudadanos libres que conocen las necesidades de sus comunidades porque las viven día a día, tomen la política en sus manos.

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que las causas ciudadanas se traducen en una agenda general que se desdobla en cinco eje / Foto: Cortesía | Movimiento Ciudadano

“En Movimiento Ciudadano tenemos claro que las causas ciudadanas se traducen en una agenda general que se desdobla en cinco ejes, y en varias propuestas que se exponen en un programa de acción bien definido que abarca una agenda ciudadana, de movilidad social e igualdad de oportunidades; una agenda de derechos donde reconocemos la dignidad de las personas y la verdad progresiva en la protección de su derecho a vivir libres, con seguridad y bienestar. Además de la agenda local, el derecho a la ciudad y la defensa del territorio, así como el principio de construir comunidad a través de la agenda de seguridad”, señaló el coordinador estatal de dicho partido en Durango, Martín Vivanco Lira.

Resaltó además que está es una institución que hace frente a las formas tradicionales de hacer política, además de ser un espacio donde los duranguenses puede expresarse y unirse a fin de participar, decidir en incidir en la vida pública para transformarla.

Y es que de acuerdo con la dirigencia estatal "la vida pública de México necesita de una refundación ética, que permita un ejercicio democrático del poder, con contrapesos ciudadanos y pleno respeto a la autonomía y a las libertades individuales, comunales y colectivas", por ello es importante mantener vigente y activa la formación política institucional como parte de sus principios.

En la capacitación se destacaron al menos tres premisas planteadas por Movimiento Ciudadano, ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable.

Y es que para Movimiento Ciudadano la responsabilidad del gobierno no es administrar la crisis, ni apostar por un cambio de partido en el poder o de personas en los cargos.

El objetivo de MC que se autodenomina como "Movimiento Naranja" es que la ética y la participación ciudadana en libertad se traduzcan en gobiernos comprometidos con el derecho que todas las personas tenemos a ser felices.

Siguiendo los principios de la socialdemocracia, Movimiento Ciudadano está a favor de los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la justicia social, el respeto a la diversidad y los valores democráticos.

Por ello se asume como una obligación ser portavoces de las causas sociales que hoy no están en el debate público, encabezar discusiones en las que otros no quieren participar y dar sentido, contenido y rumbo a sus acciones. Obligadas y obligados a tener una postura radicalmente distinta de la que tienen los partidos tradicionales: por eso no responde a doctrinas ni a intereses privados; por el contrario, lleva las causas de las personas ciudadanas a los espacios y tribunas más importantes del país, porque la ciudadanía será siempre quien defina y dirija las decisiones y acciones.