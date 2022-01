Movimiento Ciudadano presenta a sus precandidatos

"En Movimiento Ciudadano tenemos un proyecto que ve hacia el futuro, no hacia el pasado; vamos a mover almas y corazones para convencer con propuestas y atraer el desarrollo que Durango necesita”, señaló la aspirante a la precandidatura al Gobierno estatal, Patricia Flores Elizondo, por este partido.

El partido mejor conocido como “movimiento naranja”, presentó de manera oficial a quienes encabezarán sus precandidaturas para gobernador y alcalde del municipio de Durango, Patricia Flores Elizondo y Martín Vivanco Lira, respectivamente, tal y como se habían dado a conocer la semana pasada.

¡Durango Ponte Listo! Con @MartinVivanco como precandidato a la alcaldía de Durango vamos a sacar a la vieja política de nuestra ciudad. ¡Ponte al tiro, pónte en Movimiento Naranja! https://t.co/PrNz3BAbJa — Movimiento Ciudadano DURANGO (@MovCiudadanoDgo) January 10, 2022

Por su parte, la secretaria de acuerdos de Movimiento Ciudadano, Mariana Verduga Palencia, fue la encargada de presentar a los aspirantes. Fue el también coordinador estatal y precandidato a la alcaldía de la capital, Martín Vivanco Lira, quien habló sobre el propósito del proyecto político de Movimiento Ciudadano en Durango.

“Me da mucho gusto que, si así lo deciden los órganos respectivos de nuestro instituto político, Patricia Flores encabece los esfuerzos de Movimiento Ciudadano en Durango. Paty es una mujer muy preparada, entrona, valiente y que conoce como muy pocas personas el sistema político mexicano, esto le da un panorama para poder ofrecer a Durango lo que necesita”.

Y es que señaló que hace tiempo que en el estado no pasa nada, por eso “lo vamos a poner en Movimiento, no podemos seguir estancados en la pobreza e inseguridad, hay que dejar bien claro que lo que estamos haciendo en Durango no es una aventura, es un proyecto bien pensado con estrategia y con rumbo basado en ideas y valores”, señaló Martín Vivanco.

El líder de MC en Durango, dijo trabajar en la generación de una estrategia cuyo propósito sea encabezar las causas ciudadanas, pues están convencidos de que los duranguenses quieren un cambio verdadero.

“Esta es una lucha para sacar a la vieja política de Durango, tenemos un estado y 39 municipios en crisis, una falta de oportunidades para los jóvenes, y eso se tiene que cambiar”, comentó Martín Vivanco, quien dijo que en MC se cuenta con un proyecto hacia el futuro.

Por su parte, la recientemente nombrada precandidata a la gubernatura de Durango, Patricia Flores Elizondo, señaló que se concentrarán en ver hacia el futuro pues se busca que el estado vea al desarrollo del futuro y no del pasado. “Estoy agradecida porque creo que Movimiento Ciudadano es la opción para trabajar mano a mano con los ciudadanos”.

Se trata de un proyecto en el que caben todos y todas, por ello también se trabaja de la mano de los productores campesinos, empresarios, jóvenes, mujeres, adultos mayores, en la inclusión de las personas con discapacidad y muchos ámbitos más.

“Quiero venir a imprimir alegría y propuestas, no la misma política de siempre, ver hacia adelante y construir este futuro que nos hace tanta falta en Durango”, sostuvo.

Durango ya no necesita a los mismos de siempre, necesita gente entrona que mire hacia el futuro y sin miedo de defender a la gente y sus causas.



¡Éntrale Durango, con @Paty_FloresE! pic.twitter.com/AbHHuis1h2 — Movimiento Ciudadano DURANGO (@MovCiudadanoDgo) January 10, 2022

Señaló que Movimiento Ciudadano representa una opción de crecimiento y desarrollo real, representa es la oportunidad de tener mejores gobiernos.