Municipio intensificará medidas para reducir movilidad

Ante la movilidad excesiva que se presenta en la ciudad y el incremento de casos positivos a Covid-19, en la capital se cerrarán algunas calles del Centro Histórico de manera parcial, asimismo se regresará a horarios de servicios cortos o escalonados y las revisiones de las medidas sanitarias de intensificaran.

Al acompañar al gobernador José Aispuro Torres, en conferencia de prensa el edil capitalino, Jorge Salum del Palacio, explicó que dichas medidas tienen el objetivo de disminuir la movilidad y esto a su vez el riesgo de contagio del virus.

Por lo que de lunes a viernes, las calles de Pino Suárez, 20 de Noviembre y 5 de Febrero desde calle Victoria hasta calle Patoni, solo estarán abiertas a la circulación de las 10:00 horas a las 15:00 horas.

En cuanto a los comercios no esenciales indicó Salum del Palacio, el servicio de atención será de 10:00 horas a 15:00 horas, o en su caso los que opten por las aperturas escalonadas deberán abrir solo algunos días, para que al estar sus puertas cerradas otros establecimientos puedan hacer lo propio.

Añadió que la brigada Covid-19 integrada por diversas direcciones municipales continuará con recorridos intensivos y en caso de no cumplir con las medidas impuestas de sanidad procederán a la clausura.

El presidente municipal subrayó que tienen un diálogo permanente con líderes de los Transportes Mixtos, a fin de reubicar la central a la que arriban todos los días en un lugar con menos tránsito de personas, “el Excuartel Juárez, es una zona que por su vocación existe mucha movilidad y es necesario disminuirla para evitar contagios masivos”, dijo.

Añadió que estas nuevas medidas serán aplicadas de manera intensiva durante los próximos 15 días, ya que el personal de salud necesita del apoyo de la ciudadanía.

“La principal responsabilidad y acción está en la gente, en atender los protocolos que marca la autoridad” indico el presidente.

Para finalizar exhortó a la ciudadanía a no salir de casa de no ser necesario, continuar con los protocolos de sanidad marcados y evitar en todo lo posible las reuniones familiares o de convivencia, ya que de no ser así se aplicará el marco legal con las acciones que correspondan.