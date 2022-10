Municipios deberán recaudar más a través del cobro de impuestos: Paty Jiménez

Existen muchos municipios sin ingresos propios, los cuales no cobran impuestos como el predial o el servicio del agua potable, situación que los lleva a tener un quebranto financiero al que la diputada Patricia Jiménez Delgado, calificó como “natural” y lo poco que les llega de ingresos se va al gasto corriente, pues muchos de estos son muy pobres.

La legisladora de extracción panista, aseguró que no se trata de que se roben el dinero, simplemente no hay dinero procedente de un cobro de impuestos, de ahí que la recomendación que siempre se les hace a los alcaldes de cobrar los servicios, permisos de instalación, la compra de un terreno, etc., pues se trata de ingresos propios que el Gobierno municipal puede utilizar en sanear sus finanzas.

Lo mismo sucede en el gobierno estatal, donde el nivel de recaudación es bajo y el incentivar la creación de empresas además de generar empleos también se puede favorecer en el cobro de impuestos y con esto un mayor ingreso de participaciones federales.

Históricamente Durango es uno de los municipios que tienen menos participaciones federales, esto aunado a la falta de cobro de impuestos por parte de algunos municipios, complica la situación financiera del estado.

Sobre la situación de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), misma que el pasado miércoles, la diputada de Morena, Sandra Amaya Rosales, señaló que se valora la posibilidad de quitarle atribuciones pues en la pasada administración fueron omisos a la hora de fiscalizar los recursos, Jiménez Delgado, dijo que en su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda, se han detectado situaciones como la existencia de municipios con problemáticas financieras importantes.

“Aquí el tema no es que haya que quitarles o ponerles más funciones, sino más que nada que haga el trabajo como se debe hacer”, comentó la panista, quien dijo que se trata de estar pendiente de que se realice el trabajo.