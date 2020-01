150 escuelas deberán pagar consumos de agua atrasados

LERDO Dgo. (OEM).El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL), está en espera de iniciar labores en la Secretaría de Educación Pública del estado para reconvenir sobre el pago que deberán hacer poco más de 150 centros escolares a esta empresa paramunicipal por el suministro de agua, luego de que el pasado mes de noviembre se llevará a cabo la primer plática de acuerdo sobre el terma, dijo el encargado del área de comercialización, Carlos Taboada Rodríguez.

Por su parte, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera, tras felicitar a la ciudadanía y desearles un próspero año 2020, recordó el tema y dijo “en eso quedamos con el secretario de finanzas de la SEP, que nos pagarían 2 millones 600 mil pesos dentro los primeros 15 días del mes de enero, ya están instalando los medidores a cada una de las escuelas para que permita que tengamos un parámetro de cuánto se consume de agua y partir de este, año se comience a pagar lo conducente”.

Entrevistados por separado, tanto Carlos Taboada como Homero Martínez ratificaron su postura de mantener un buen acuerdo con las autoridades de la SEP que permita la prestación del servicio, pero sin dañar la economía del SAPAL, la cual, en la actualidad se encuentra en números rojos.

El gerente comercial recordó que son alrededor de 150 escuelas desde jardines de niños hasta universidades que mantienen un adeudo en total que rebasa los 115 millones de pesos, y que el convenio mantenido con la SEP venció el pasado mes de diciembre, incluso, se llegó a un acuerdo de cubrir un pago doble de 1 millón 300 mil pesos que se mantenían por año, durante los primeros 15 días del presente mes.

Es por ello que estamos en espera de que reanuden labores para volver a insistir en los acuerdos logrados “nosotros dejamos antepusimos un adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad por 30 millones de pesos, el cual desde esta administración se ha estado abatiendo, ahora es urgente recobrar la cartera vencida para cumplir nuestros compromisos”, dijo Taboada Rodríguez.

Primera propuesta que se llevaron es poder trabajar en conjunto, se les solicitó la instalación de un medidor a cada institución para saber realmente el gasto de agua y tener la verificación pertinente para que no exista ni una línea aparte de la línea de conducción que no sea medible, que no haya fuga, y tener la cantidad exacta de gasto en metros cúbicos del sector educativo.

Taboada Rodríguez dejó en claro que actualmente no existe un conocimiento exacto de cuánta agua gasta cada institución, “nada más le abres la llave y sale agua y no tienes como medir el gasto, por ese convenio con un pago único, estaríamos conviniendo una tarifa parcial para cada escuela, el criterio que pido es que se tome en cuenta la cantidad de alumnos que tiene la escuela y en base a ello hacer un cálculo, no le vas a cobrar lo mismo a una escuela que tiene 400 alumnos a otra que tiene mil”, concluyó.