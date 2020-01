2020 será muy complicado para  el campo

CUENCAMÉ, Dgo. (OEM).- Para la presidente de este municipio, la priista Lourdes Martínez, mujer de fe católica, con un hermano sacerdote y fiel creyente del Señor de Mapimí, “el año 2020 tiene un rubro muy complicado y delicado, el campo, miles de familias viven una situación muy crítica y se tendrá que enfrentar como autoridad”, dijo en entrevista.

Lourdes Martínez no pudo negar que inicia un año administrativo muy complicado en el tema de los recursos económicos, pero también aseguró que tiene mucha fe en que los gobierno federal y estatal puedan brindar la ayuda necesaria a la administración para así poder atender las muchas demandas que se tendrán en este año, y una de ellas y que es muy preocupante, es la que vive la zona sur del municipio, en Los Llanos de Cuencamé, donde se tiene una gran cantidad de familias que viven del campo y ahorita con la falta de lluvias a tiempo y la falta de cosechas, se vive una situación muy crítica, muy delicada para miles de familias, dijo.

De la misma manera detalló que en unos días más estará invitando a la comunidad y a los medios de comunicación para dar a conocer lo que se realizará en tema de obras públicas, sólo se está en espera que se dé a conocer de manera oficial cuál será el monto económico autorizado para ejercer en este 2020, donde las necesidades son muchas y que se buscará atender de manera clara y directa cada una de ellas, aseguró.

En la pregunta sobre la posibilidad de adelgazar la nómina, también dijo estar muy preocupada al respecto, pero fue clara al mencionar que como se ven las cosas en el tema financiero, y que no sólo es de Cuencamé, sino de todos los municipios en el país, ve que no le quedará otra salida más que tener que adelgazar la nómina, son personas que necesitan de un empleo, pero desgraciadamente ya no vamos a tener los recursos económicos con qué pagar sueldos, “con mucho dolor en mi corazón pero creo que es un paso que tendremos que dar tarde que temprano, buscaremos aguantar lo más posible, pero lo veo como urgente hacer recorte en la nómina municipal”, señaló.