50% de aforo en Quintas en Gómez Palacio: Protección Civil

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Las 51 quintas registradas en el municipio cuentan con el permiso para operar, pero deben acatar todas las medidas sanitarias y sólo se permite el 50% de aforo, sin embargo, no deben exceder la cifra de 100 asistentes, además por el momento no está autorizado que funcionen las albercas en caso de contar con ella.

El director de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía, mencionó que desde hace dos semanas atrás, las 51 quintas registradas, solicitaron su permiso para abrir y operar, aunque reconoció que hay otras que son privadas y no se han dado de alta.

Señaló que cada quinta debe contar con una persona con conocimientos básicos de primeros auxilios y saber nadar, a fin de que pueda actuar en caso de una emergencia, pero en el lugar, según el tamaño, no debe de exceder de un 50% de personas, es decir, que si le caben 80, no debe superar las 40 personas.

Mientras que en otras de mayor capacidad y donde pueda tener un aforo de hasta 250, en estos casos, no debe de exceder las 100 personas, "Aunque no llega al 50%, pero la intensión es que no estén aglomerados y haya más espacio entre las personas".

A pregunta expresa, dijo, "Obviamente deben contar con gel antibacterial, sanitizante, tapete en la entrada, se debe fomentar la sana distancia y contar con botiquín de primeros auxilios, señalética de las rutas de evacuación, por el momento no se debe utilizar la alberca en caso de contar con ella".

Manifestó que desde hace poco más de un mes que las quintas cuentan con el permiso para operar, pero sin exceder más del 50%, aunado a que no debe funcionar la alberca, hasta el momento se ha respetado los lineamientos.

Por otro lado, Martínez Mejía manifestó que hay 3 albercas públicas municipales y 3 recreativos de particulares, estos últimos ya se han acercado para hacer pruebas pilotos y qué van a necesitar para su apertura, pero estamos esperando la luz verde del gobierno estatal y la Secretaría de Salud.