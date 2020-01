6 mil personas pueden quedar sin agua por falta de pago a CFE

FRANCISCO I. MADERO Panuco de Coronado Dgo. (OEM). –Por la falta de pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, así como de enero del 2020, es muy alta la posibilidad del corte de la energía eléctrica, y con ellos la suspensión total del agua potable a toda la cabecera, afectando aproximadamente a seis mil personas.

Lo anterior lo menciono el presidente de este municipio Mauricio Gándara González, quien reconoció que el grave problema que se enfrenta es la falta de pago de los usuarios, donde solo un 30 por ciento del padrón paga puntualmente dicho servicio, teniendo usuarios que tienen más de 20 años sin pagar un solo peso, y con el paso de los años esta carga ya es casi imposible que la pueda soportar el ayuntamiento, “si no se tienen el compromiso de la comunidad en general de ponerse al corriente con sus adeudos, el corte de la energía eléctrica en eminente y con ello la suspensión total del servicio de agua potable a toda la cabecera”, dijo.

Señalo el alcalde Gándara González, que ya se está acudiendo a las oficinas de la CFE para busca llegar a algún acuerdo de emplazamiento, y con ellos evitar que se nos corte el servicio de energía eléctrica, “pero esto solo será un mejoral a la grave enfermedad que tenemos, y esta es la falta de compromiso, la falta de pago del 70 por ciento de los usuarios del servicio de agua potable en la cabecera, lo que vive en municipio en este momento con los recortes presupuestales, es muy grave, de ahí que sea casi imposible que se pueda seguir sosteniendo un sistema que no tiene recaudación por la falta del compromiso ciudadano”, detallo el primer edil.

Finalizo apuntando el alcalde Mauricio Gándara, que la única forma de solucionar este problema de fondo, es que el 70 por ciento de las personas que no pagan el servicio del agua tomen conciencia del daño que le hacen a los demás, que entiendan que el agua es la vida, cuando llega el recibió de la luz u otros servicios correan a pagar, pero el agua que significa vida, salud y comodidad en los hogares no lo hacen y hoy estamos a punto de quedarnos sin este servicio, y de manera indefinida porque no se tienen los recursos económicos para pagar, comento.