Que tiemble el Estado: Mujeres se manifiestan en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Alrededor de 160 mujeres, algunas vestidas de negro y cubiertas del rostro, otras, la mayoría sin cubrirse, marcharon este miércoles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, quienes al llegar al Palacio de Justicia comenzaron a realizar pintas en la fachada del inmueble, además de arrojar piedras y botellas de aerosol dañando a la entrada del edificio.

La marcha inició a las 12:00 horas de este miércoles 8 de marzo, cuando las mujeres, en su mayoría jóvenes se concentraron en la calzada Agustín Castro y bulevar Miguel Alemán, iniciaron su trayectoria que hasta ese momento era pacífica, pues el objetivo era exigir mayor seguridad luego de la situación vulnerable en que aún vive el sector femenino del país, así como justicia para mujeres violentadas.

Iniciaron la marcha portando algunas pancartas con distintos mensajes, sin embargo, también gritaban: “mujer escucha, ésta es tú lucha”; “la poli no me cuida, me cuidan mis amigas”; “vivas se las llevaron, viva las queremos”, “no somos una, no somos tres, pinchi gobierno cuéntanos bien”.

Al recorrer por la calzada Agustín Castro, llegaron a la calle Independencia y de ahí hasta la plaza principal, donde se apostaron frente al Palacio de Justicia, donde comenzaron las consignas, alrededor de las 14:00 horas las consignas y pintas comenzaron a subir de intensidad, incluso prendieron una fogata en la banqueta y otra en la escalera principal.

Un grupo de elementos del grupo femenil de Seguridad Pública se acercaron a las manifestantes a quienes les indicaron que les estarían apoyando en la marcha, pero no estuvieron de acuerdo.

Cerca de las 13:00 horas a las afueras del edificio del Palacio de Justicia, este ya estaba cerrado, tanto la puerta principal y del estacionamiento, por lo que primero comenzaron a gritar consignas, pero minutos más tarde algunas sacaron las latas de pintura y comenzaron a rayar las paredes del edificio, así como las banquetas y hasta la carretera, pero la manifestación seguía subiendo de intensidad y cruzaron la reja principal subiendo las escaleras para realizar pintas en la fachada del inmueble.

Finalmente las mujeres comenzaron a pintar la cortina del estacionamiento y a arrojar piedras los propios botes de aerosol ya vacíos, dejando un lugar vandalizado, pero alrededor de las 14:45 horas, se retiraron de la marcha conmemorativa del #8M.

Cabe mencionar que algunas mujeres que pasaban por el lugar, observaron cómo se dejó el edificio público y algunos comentarios fueron, “estos son actos vandálicos y no debe ser parte de la manifestación ni de los festejos del Día de la Mujer”.