A falta de pago se manifiestan trabajadores de limpieza del hospital de Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- Desde el pasado fin de semana, personal de limpieza de todas las áreas del Hospital Regional Cuencamé, Durango, se encuentran de brazos caídos, al dejar a todo el hospital sin el trabajo necesario de limpieza, dicha manifestación es debido a que no han recibido el pago a su trabajo de la quincena pasada así como algunos bonos que tienen devengados.

Los manifestantes entrevistados solicitaron no publicar sus nombres, pero señalaron que exigen que se respeten sus derechos así como el pago a su trabajo ya devengado y de los bonos como el de riesgo de Covid-19 entre otros, los cuales no se les han pagado y consideran que es muy injusto, ya que son familias que viven de su sueldo y la empresa que presta los servicios a la Secretaría de Salud en Cuencamé, no ha cumplido con pagar sus salarios.

En el caso del riesgo de Covid, recordaron que por trabajar en las áreas de limpieza ya han tenido muchos compañeros contagiados e incluso algunos que han perdido a vida, de ahí que es un trabajo que en este momento de la pandemia es de alto riesgo, y es muy injusto que no les paguen sus salarios a tiempo, y al ver que no hay una respuesta clara a su petición de parte de la empresa, es que tomaron la decisión de dejar de trabajar para ejercer presión y buscar el pago justo de sus salarios.

Algunos trabajadores de la salud como médicos y enfermeras, han externado a través de sus redes sociales su total apoyo a los trabajadores de la limpieza, al señalar que es injusto que la empresa sub contratada para la limpieza de un lugar tan importante como el Hospital Regional de Cuencamé no cumple con lo básico como lo es el sueldo del personal humano, además de reconocer que estas personas son un eslabón muy importante en la lucha contra la pandemia, de ahí que exigen que se les pague y atiendan sus demandas a todos los trabajadores de limpieza.