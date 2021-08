A la baja pruebas de Covid-19 en Cruz Roja de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La presencia de personas en la base de la Cruz roja mexicana delegación Guadalupe Victoria, ha empezado a sentir una baja en la realización de pruebas rápidas de la Covid-19, hace aproximadamente 15 días se realizaban hasta 40 o 50 diarias, hoy solo cinco.

Lo anterior lo informo el presidente del patronato de la mencionada institución Antonio Vaquera Martínez, quien reconoció que hace unos días eran muchos jóvenes los que acudían a realizarse la prueba, la mayoría de ellos salía positiva, pero ha empezado a bajar de manera muy considerable, y los que se la realizan no necesariamente son porque se sientan malos, sino porque la requieren para viajar y demostrar que no están enfermos.

Menciono que en esta delegación se han estado atendiendo personas de cinco municipios, es por eso que en ocasiones se veía mucha gente esperando turno para la prueba, los municipios que han estado acudiendo son Cuencamé, Peñón Blanco, Pánuco de Coronado, Poanas y Guadalupe Victoria, en su mayoría fueron jóvenes los que acudieron, los que si llegaban a salir positivos se aislaban y sentían como una fuerte gripa, pero en 15 días ya estaban nuevamente en circulación normal.

En este momento de las pruebas que se realizan en la Cruz Roja, de cada 15 sale un positivo, es decir que a comparación de como se vio el repunte hace unos días, ahorita está muy bajo, y esperemos que así continúe, aunque la movilidad de la ciudadanía no ha bajado, se ha mantenido todo de manera normal y aun así los contagios no han subido, al contrario, parece ser que van a la baja, pero no se puede confiar la ciudadanía, debe de seguir extremando precauciones en sus familias, dijo.

Apunto al finalizar, que probablemente el que se vea gente en las instalaciones de la Cruz Roja, también obedece a que el costo de la prueba es mucho menor a otros lugares, ya que en una clínica de esta ciudad realizan dicha prueba y tiene un costo superior a los mil 200 pesos, cuando en la Cruz Roja cuesta 650 pesos, y ese puede ser el motivo por que se acerca la gente, buscando la económica y la confianza de la institución.