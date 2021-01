A más de cinco años, no se ha inaugurado el Centro de Justicia Penal Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM). - Pasó el año 2020 y el Centro de Justicia Penal continúa sin funcionar y ofrecer los servicios para los cuales fue construido, trabajos que iniciaron el mes de septiembre del año 2015, durante el sexenio anterior de gobierno estatal.

Más allá de mirarse como una obra física terminada, en ciudad Canatlán no hay quien proporcione información oficial sobre dicha obra ya que donde pudiera generarse, en el Juzgado de Primera Instancia, el Juez Juan Guillermo Toro Valles dijo de que no se tiene información al respecto, que presuntamente la obra corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), institución que no tiene representación en este municipio.

El edificio está en la parte norte de la ciudad, frente a la carretera Francisco Zarco, a la altura del Kilómetro 15, un espacio que presuntamente albergará tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía y Seguridad P0ública Municipal, a todos los operadores que se ven involucrados en el nuevo sistema de justicia penal, según se dijo al iniciar la obra, el mes de septiembre del año 2015.

El costo de la obra sería de aproximadamente diez millones de pesos y la meta en cuanto a la conclusión sería el año 2016.” No existe una fecha límite, pero sí el compromiso de que estará en funciones el año próximo”, se dijo aquel jueves 24 de septiembre del año 2015 por parte de un Magistrado del Poder Judicial del Estado de Durango.