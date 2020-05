Abrirán sólo algunos negocios en Gómez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Se permitirá que las florerías, pastelerías, pizzerías y de regalos, puedan laborar en los próximos días y sobre todo el 10 de mayo a fin de que puedan lograr algunas ventas en ocasión del Día de las Madres y recuperarse un poco en sus ingresos.

Así lo informó el jefe de Plazas y Mercados, César de la Cruz Lerma, quien dejó en claro que no se otorgará ningún permiso para ningún tipo de giro de ambulantes. Esto lo dio a conocer la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez desde que inició la crisis sanitaria por el Covid-19.

Ante la situación tan complicada que están atravesando muchos negocios y comercios por el cierre, cuyo objetivo es detener los posibles contagios de Covid-19, a partir de este miércoles se envió una circular a los negocios de regalos, pastelerías, pizzerías y florerías, en el que se les indica que no se les impedirá que comercialicen sus productos.

Sin embargo, hay varias recomendaciones: que cumplan con las medidas y protocolos sanitarios, tales como la sana distancia, no tener más de 10 personas reunidas, utilizar gel antibacterial, cubrebocas, además no se les permitirá que coloquen toldos ni vitrinas o estantes, es decir, que no invadan las banquetas, aunque solamente por ejemplo en los negocios de flores, podrán exhibir como máximo 5 arreglos afuera del local.

“Contamos con un croquis en el área donde están las florerías, estas se ubican en la calle Ocampo, Allende, Madero, Escobedo y Degollado, donde se tendrán puntos de revisión entre Seguridad Pública, Salud, Protección Civil y Plazas y Mercados”, señaló.

Debido a que los panteones municipales permanecerán cerrados, en las inmediaciones no habrá vendedores ambulantes, pero en caso de que se detecte a alguna persona que no acate las recomendaciones se le multará por incumplimiento y laborar en vía pública sin autorización ni permiso de este departamento, por lo que se procederá a realizar un acta administrativa, se le entregará un citatorio y se le aplicará una multa de cuatro mil 850 pesos y obviamente se le retirará.

César de la Cruz dejó en claro que a partir de este jueves comenzarán los rondines de vigilancia en el primer cuadro y en las inmediaciones de los panteones, ya que el principal objetivo es que se acaten las recomendaciones de salud.

