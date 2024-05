Activan Alerta Amber por sustracción de niña en centro comercial de Torreón

Torreón, Coahuila. – Este miércoles se emitió la ficha de búsqueda y se activó la Alerta Amber por la sustracción de una niña en un centro comercial de Torreón.

Se trata de Luisa Reynoso Amador, de 5 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril en Plaza Cuatro Caminos, en donde se la llevó su padre.

Mide 1.15 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene el cabello lacio castaño y claro. Vestía un disfraz de la mujer maravilla, zapatos rojos y traía una mochila rosa con rueditas.

Se trata de Luisa Reynoso Amador, de 5 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril./ Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

Las autoridades consideran que “su integridad puede estar en peligro, toda vez que pude ser víctima de la comisión de un delito”.

911, (844) 4380700 y 5553462516, son los números telefónicos para aportar información que contribuya a encontrarla. También pueden contactarse mediante las redes sociales de Alerta Amber Coahuila.

Anahí Amador, madre de la desaparecida, conoció al papá de Luisa, identificado como José Luis “N”, en el año 2016, en Gómez Palacio.

Luisa Reynoso Amador fue sustraída de un centro comercial de Torreón./ Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

“Nuestra niña nació el 15 de enero del 2019, pero la relación nunca estuvo bien porque no quería ayudar económicamente y ese fue el mayor problema. También fui violentada”.

“En septiembre del año pasado él y yo ya no estábamos juntos, pero me propuso matrimonio para ´rescatar´ la relación, sin embargo, en octubre le dije que no quería, que se fuera de la casa y le regresé el anillo”.

Desde entonces, para evitar contacto y problemas, las convivencias con la menor se acordaban entre sus abuelos maternos y paternos.

Anahí Amador, madre de la desaparecida Luisa Reynoso Amador./Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

“Hasta febrero volvimos a tener contacto para hablar de la niña y pensar en regresar, pero yo nunca estuve convencida de volver y le volví a decir que no”.

Era el pasado jueves por la tarde cuando José Luis le marcó a sus exsuegros con el pretexto de llevarle un regalo, a lo cual accedieron, por lo que quedaron de verse en 4 Caminos.

“Ahí estaban comiendo mis papás con la niña. Él llegó, se sentó y les dijo que si se la podía llevar un rato y se la prestaron, pues nunca nos pasó por la mente desconfiar y menos considerar que se la iba a llevar y esconder. Días después la mamá de José Luis nos avisó que no la iban a entregar y que lo habláramos con un abogado”.

Activan Alerta Amber por sustracción de niña en centro comercial de Torreón./ Foto: José Vázquez / El Sol de la Laguna

Además de poner la denuncia correspondiente, en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón, Anahí Amador expuso el caso en redes sociales y le han comentado que vieron a la niña, primero, en Cuatro Ciénegas y, luego, en la capital de Durango.

El papá ya fue citado a declarar en dos ocasiones, pero no se ha presentado y tampoco ha llevado a su hija a la escuela.

Es por eso que le mandó el siguiente mensaje:

“Regrésame a mi hija, sabes que siempre ha estado y vivido conmigo. Estoy desesperada. Mi hija ya debe saber que algo no anda bien y me duele pensar que esté sufriendo, pues ya son seis días sin vernos”.

“Te pido que te toques el corazón y me la regreses”.