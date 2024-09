Actualizarán reporte de violencia de género tras calificación negativa de Conavim

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Ante la calificación negativa que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió para el estado de Durango, el subsecretario general de gobierno, Raúl Meraz, compartió que se debe actualizar la información que se tiene en cuanto a los índices de violencia contra la mujer que se han reducido, detectaron faltantes de información por parte de ayuntamientos y más dependencias y eso provocó que el reporte del Gobierno Federal registró una calificaron negativa.

Señaló que con la calificación que es del conocimiento público que emite el Gobierno Federal a través de la CONAVIM en cuanto al tema de la Alerta de Género, es importante reunir toda la información en un reporte de aspectos que faltaron como la creación de los Refugios para Mujeres.

“Queremos ya que en el próximo reporte que es de manera trimestral vayan integradas todas las omisiones que hubo en el último, ejemplo, Gómez Palacio hoy tiene Refugio, y no venía, es actualizarlo, Lerdo, tiene Refugio para Mujeres y no venía en el reporte”, indicó.

Actualizarán información sobre Violencia de Género dirigida a la CONAVIM / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

Explicó que como hay un Consejo en la ciudad de Durango capital no está representado todo el estado de Durango, “como la Alerta de Género, la verdad es que lo he dicho muchas veces, es complejo, porque la Alerta se la emiten al gobierno del estado pero los resolutivos no van dirigidos a modificaciones propias del Gobierno del Estado; es decir, le dice, que en el Municipio de Gómez Palacio tienen que hacer ciertas adecuaciones a sus temas de seguridad , prevención y de atención a temas de violencia de género”, señaló.

Actualizarán información sobre Violencia de Género dirigida a la CONAVIM / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

Así mismo observó que lo observado no está en la responsabilidad del Gobierno del Estado y lo que se debe hacer es que “sentarse con todas estas dependencias, integrar todos sus avances al reporte y que se vea significativamente lo que hoy percibimos en La Laguna donde en Gómez Palacio no ha habido feminicidios y que se refleje en este reporte para poder avanzar, es un tema de falta de comunicación más que otra situación y atendió a un cambio de funcionaria”, explicó.