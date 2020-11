Acudió Mauricio Gándara al Congreso Estatal a presentar la propuesta de ingresos 2021

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM).- Con la propuesta de poder lograr ingresos hasta de 46 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021, el alcalde de este municipio Mauricio Gándara González, así como el tesorero municipal Héctor Carlos Quiñones, acudieron ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Detallaron para este matutino los funcionarios, que, cumpliendo con las normas establecidas en las leyes y reglamentos del Estado, acudieron ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para entregar su propuesta de Ley de Ingresos 2021 en el municipio de Pánuco de Coronado, en el que destacan que no hay aumento a los impuestos e incluso el presupuesto está basado al que se está ejerciendo en este 2020, donde ha sido un año muy complejo económicamente hablando, y no sería posible o no sería alcanzable que se buscará un incremento mayor a dicho presupuesto.

Mauricio Gándara señaló que se tiene que ser objetivos con la realidad del país, “sabemos y vemos cada mes los recortes presupuestales, sabemos cómo está también el Estado con los recortes y la cantidad de recursos económicos federales que se le autorizaron en el congreso de la unión, de ahí que como municipios se tienen que ser congruente y aliado del Estado, para trabajar con lo poco que hay, siempre buscando hacer más con menos”, dijo.

Por su parte el tesorero del Ayuntamiento, Héctor Carlos Quiñones Avalos manifestó que la económica de los municipios en Durango es muy delicada, en este 2020 fueron muchos recortes económicos y con los presupuestado y aprobado por la federación al Estado seguramente el 2021 será mucho más delicado, de ahí que el alcalde y el Cabildo en pleno han sido conscientes de lo que se pudiera lograr sin castigar con mayores impuestos a la ciudadanía panúquense.

La administración municipal de Pánuco de Coronado proyecta recaudar en la ley de ingresos de 2021, 46 millones de pesos, pero la posibilidad de una fuerte reducción por las aportaciones federales está muy latente, lo que deja ver un año económico a futuro muy complicado.

El tesorero comentó que una de las indicaciones y preocupaciones del alcalde Mauricio Gándara González, es cuidar hasta el último momento la posibilidad de no dar de baja personal que labora en esta administración, ya que la situación económica es muy difícil y dejar a las familias sin empleo es un problema grave, de ahí que se cuida este aspecto, sin dejar de lado que la administración tenga que atender las obras más importantes y prioritarias que la ciudadanía reclama, “ser muy eficientes con los recursos económicos del ayuntamiento es una prioridad, esto para poder atender las necesidades prioritarias de las familias de Pánuco de Coronado, concluyó.