Acudirán campesinos de la región de los llanos a manifestación pacífica

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El director de desarrollo rural de este municipio, Manuel Fernández Padilla, informó que será este miércoles 19 de octubre cuando salga un grupo de campesinos a la ciudad de Durango, esto en una manifestación pacífica, donde solicitará al gobierno federal el pago de la producción para el Bienestar, lo que antes se conocía como pro campo.

Detallo que esta marcha la encabezaran el diputado local Carmelo Fernández y el presidente municipal, David Ramos Zepeda, quienes de manera pacífica acompañaran a los campesinos a diferentes dependencias de gobierno, esto con la intención de que escuchen de viva voz la situación que se vive en el campo, y es muy complicada, y urge que se tengan acciones que vengan ayudar la difícil crisis.

En el caso de las personas que no han recibido el pago de este apoyo llamado para la producción del Bienestar, señalo Fernández Padilla que son miles de campesinos en el estado, y el año 2022 está a punto de terminar, y si no se les activa el programa, lo van a perder, y eso sería muy delicado, pues se vive un difícil crisis en el campo y, aparte perder lo poquito que les llega a estas familias no sería lo correcto, de ahí que se les acompañara a que se les escuche tanto en el gobierno federal como en el estatal, dijo.

Hasta el momento de la entrevista, señalo el director de desarrollo rural, que se tenían confirmado por lo menos unos tres camiones de campesinos, pero también dijo que se estaban comunicando personas de otros municipios en el Estado que quieren unirse a este recorrido por las dependencias, de ahí que apunto que la salida de la plaza de armas de Guadalupe Victoria, seria a las ocho de la mañana, y el punto de reunión en Durango seria en la plaza cuarto Centenario, de ahí iniciarían los recorridos por las dependencias en busca de respuestas, tanto en el gobierno federal, congreso del Estado y gobierno Estatal.

Fue muy claro en señalar el director Manuel Fernández, que esta visita será pacífica, en ningún momento se trata de ir a causar daños o situaciones que agredan a la sociedad, solo quieren que los funcionarios de las dependencias como Bienestar para el campo, les den una respuesta, y en las dependencias del Estado, que se le informe al gobernador Esteban Villegas de la situación que vive el campo, para que juntos puedan gestionar programas que vengan ayudar a los campesinos que están pasando momentos muy difíciles.