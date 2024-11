Acusan a líder sindical del Conalep de Gómez Palacio por presuntos malos manejos

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Derivado de una queja por parte de una docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Gómez Palacio, en la que denunció la falta de transparencia en la asignación de plazas que por ley le corresponde a la afectada, por ello, Blas Escobedo Hernández, secretario general del Sindicato, es señalado por presuntos malos manejos y favoritismo al interior de la base laboral de este plantel educativo.

Asimismo, lo acusan de negarse a entregar plaza sindical a la hija de un docente fallecido, argumentando que debe ser la Asamblea quien lo elija, cuando en realidad protege a dos personas que indebidamente se apoderaron de 22 horas.

Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Lo anterior se deriva del señalamiento de la docente, de quien se omite su nombre por temor a represalias. También destacan que el secretario general, ostentando su cargo en este gremio, no ha querido reconocer la pertenencia de su plaza sindical como docente.





Asimismo, la empleada docente tuvo que esperar más de tres años a que la Junta de Conciliación en el oficio No. 26/2024/SAIII reconociera su plaza laboral y sindical.

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

Sin embargo, al hacer uso de ella, la plaza ya había sido dividida en dos partes, pues dos personas aprovechándose de la situación dividieron la plaza en 10 y 12 horas para dos personas que “ni siquiera cubren el perfil como docentes, pues debido a la actividad de este plantel educativo, los docentes en su mayoría deben ser Ingenieros”, expuso la afectada.

“Ambas personas, con el apoyo del líder sindical pudieron apoderarse de las horas y de una plaza sindical más, por lo que ahora el Secretario General se niega a entregar la base sindical señalando que debe ser en una asamblea donde se elija, cuando en realidad el mismo gremio en 2023 decidió que todo docente que tenga un nombramiento tiene plaza sindical”.

Al respecto, y en apego al legítimo derecho de réplica por parte de esta casa editora, Escobedo Hernández negó una entrevista argumentando que no tenía tiempo para tratar este tema, incluso, al señalarle que se trata de un tema de interés público por ser de personalidades que reciben recursos del erario.

“Yo estoy trabajando, no los puedo estar atendiendo, yo les aviso, no es cuando ustedes quieran, por eso yo les estoy diciendo, yo estoy trabajando no puedo dejar el grupo”, añadió el secretario general del Sindicato del Conalep de Gómez Palacio.