Administración 2019-2022 de Peñón Blanco se entregará sin deudas a proveedores

LUIS MOYA Peñón Blanco Dgo. (OEM).- La administración municipal 2019-2022, entregará a finales del presente mes de agosto, a la nueva administración 2022-2024, una cartera con cero deuda a proveedores, sí habrán de recibir deudas que son las de gasto corriente, o las de largo plazo, pero a proveedores o prestadores de servicio no se dejara ni una sola deuda.

Lo anterior lo manifestó el presidente municipal José Naúm Amaya López, al ser entrevistado en el programa Grilla Llanera El Sol de Durango, quien además aseguró que se trabaja para no dejar adeudos a la alcaldesa electa Rita Lozano y su equipo de trabajo, "sí habrán de recibir adeudos, los que son de largo plazo, los que normalmente llegan a principios del mes, por ejemplo los recibos del alumbrado público, que llegan a principios de cada mes, es decir que cuando ellos ya estén en funciones llegaran estos recibos, pero es algo que todo los alcaldes recibimos al llegar", indicó.

Asimismo señaló que las deudas de largo plazo son las que se tienen aprobados por el Congreso de Durango, como el préstamo para la reparación y rehabilitación de la Presidencia Municipal, adeudo institucional que ya está autorizado, "recibí un adeudo de más de cinco millones de pesos, son deudas a largo plazo que, si tienen y esas siguen su curso normal", detalló Amaya López.

También consideró que se va satisfecho del cargo de alcalde por segunda ocasión, pero sobre todo agradecido con la ciudadanía que le dio la oportunidad de ser su alcalde, "no se pudo hacer lo que teníamos planeado desde el mes de septiembre de 2019, porque no sabíamos de los recortes presupuestales, no se sabía que llegaría una pandemia que cambio todo por completo, pero sin embargo no se trata de tener escusas, se hizo obra, todas las comunidades tienen algo, poco o mucho, pero se hizo con responsabilidad y mucha pasión por servir al pueblo de Peñón Blanco", destacó.

Respecto a sus gestiones la primera vez que fue alcalde, consideró lamentable, porque no se parece en nada a esta segunda ocasión, "si hay apoyos del gobierno federal, pero ahora son de otra manera, son directos en programas sociales, muy buenos por cierto, pero también se debe de tener un equilibrio, las presidencias municipales son las primeras instancias en recibir las quejas o solicitudes de apoyo de las ciudadanía, se exigen obras y ahora ya no se tienen programas de donde sacar dinero para hacer esas obras", dijo.

Finalmente agradeció a su esposa Verónica Ochoa, quien dijo ha realizado un excelente trabajo en el DIF Municipal, así como del equipo que llegó con él a la administración, "porque siempre pusieron su mejor esfuerzo en cumplir con su responsabilidad", puntualizó.