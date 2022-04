Adopta Gerardo Villarreal principios de AMLO, no mentir, no robar y no traicionar

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Con los primeros minutos del sábado 23 de abril, Gerardo Villarreal Solís, candidato a presidente municipal de la alianza "Juntos Haremos Historia", señaló que adopta con toda firmeza los principios del presiente de la república, no mentir, no robar y no traicionar.

De la misma manera, el candidato de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Partido del Trabajo y Redes Sociales Progresistas (RSP), aseguró que, en la próxima administración municipal, que seguramente con el voto ciudadano encabezará, no habrá nepotismo, “se terminó el tiempo de la corrupción, no permitiremos que familiares estén dentro de la administración, hoy el gobierno será del pueblo y para el pueblo”, recalcó.

Asimismo, Gerardo Villarreal aseguró que llegó el momento de Guadalupe Victoria, porque el cambio verdadero está con ellos, "con la alianza de 'Juntos Haremos Historia', desde el primer momento de la próxima administración que encabece esta alianza, estarán aplicados los principios del presidente de la República no mentir, no robar y no traicionar, y no a la corrupción que tanto daño les ha hecho a las familias de Guadalupe Victoria", señaló.

Juntos tú yo Vamos a Transformar Victoria.#GeraPresidente #VotaVerde #VotaMorena pic.twitter.com/h5sWHANaBL — Gerardo Villarreal (@gerardo_vs) April 23, 2022

El candidato de la coalición de los PVEM, Morena, PT y RSP, comenzó con la pega de calcas para continuar luego con una caravana donde más de 300 vehículos lo acompañaron por las principales calles de esta cabecera municipal.

Finalmente, Villarreal Solís dijo que su campaña será únicamente de propuestas, en ningún momento propiciarán ni caerán en provocaciones o descalificaciones, "la gente de este municipio nos conoce a todos los candidatos y ellos saben que no somos políticos de pleitos o descalificaciones, pero sí de propuestas y mucho trabajo", reiteró.