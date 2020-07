Agreden a personal de la Jurisdicción Sanitaria 4

REGIÓN NORTE, Dgo. (OEM).- Personal de la Jurisdicción Sanitaria Cuatro fue agredido verbalmente al buscar mantener los protocolos de seguridad por el tema Covid -19 en lo que respecta al funeral de una persona fallecida por coronavirus en el municipio de Hidalgo.

Así lo informó la Doctora Alejandra Fernández Mata, titular de la citada Jurisdicción, mencionando que el miércoles pasado se registró el fallecimiento de una señora en el ejido Revolución, del municipio de Hidalgo.

“ Le hicieron velorio aun cuando les dijimos que no y al otro día fuimos a que la sepultaran ya y les llevamos el resultado impreso y todos nos agredieron, nos dijeron que nos iban a dar una “ lanota” por esa mentira, que no era cierto que la señora no había muerto de eso”, expresó la profesionista.

Dijo que el pasado 17 de julio, en la plataforma oficial y por parte del Secretario de Salud se reporta una defunción por COVID en el municipio de Hidalgo lo cual es cierto y oficial.

Este comunicado es para quienes quieran cuidarse, no pretendo nada más que salvaguardar la salud de los habitantes de los ocho municipios que conforma la Jurisdicción Cuatro Rodeo, a ningún trabajador de la salud se nos paga algo extra por cada caso positivo, eso es una mentira, nosotros solo hacemos nuestro trabajo.

“Hemos recibido ofensas, reclamos y hasta se nos amenazó, pero nosotros seguiremos haciendo nuestros trabajo a pesar de todo y con mucho ánimo pidiendo a Dios que les abra la conciencia a todas las personas que dicen que esta enfermedad no existe”, puntualizó.

Por su parte, Alonso Trejo, encargado de Epidemiología de la jurisdicción, se refirió a lo sucedido en el mencionado ejido, expresando a través de redes sociales que a todo mundo se le invito y convocó a las pláticas y capacitaciones que personalmente estuvieron dando en el municipio de Hidalgo, teniendo poca y muy escasa asistencia.

“Quienes fueron casi no participaron y al preguntar sobre el tema hicieron caso omiso de la retroalimentación. El secreto y la discreción médica se aplican en todos los tiempos y en todos los casos. Nuestro trabajo de Epidemiología es intervenir directamente sobre el asunto a tratar”, destacó el funcionario.

Acudimos distintos equipos en cuatro ocasiones a atender el primer caso. Y tratamos de que nadie lo notará (y tal parece que así fue) porque se trata de salvaguardar la integridad de nuestros pacientes.

Recibimos malos tratos, quejas, resistencia y más. Con todo eso y con mucha vocación la Dra. Alejandra Fernández nos da indicaciones de seguir adelante con todas las acciones y para toda la población y así lo hacemos a pesar del cansancio, los recursos limitados y el gran trabajo que implica.

Un cerco sanitario bien hecho no se debe notar ni nadie que no esté directamente implicado o dentro de ese cerco lo debe saber. (Por eso son discretos y dirigidos). Maestros, comerciantes y a toda la comunidad se les pide su apoyo y colaboración. Pero si no lo hacen serán ustedes la misma población sobre quienes se verán reflejadas las consecuencias, dijo en el comunicado.