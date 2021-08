Agricultores propondrán programa de semilla de forrajes para Durango

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El secretario de Agricultura del gobierno del estado de Durango, Manuel Sánchez Zamudio, dijo en entrevista con este matutino, que en breve se le propondrá al gobernador José Rosas Aispuro Torres, abrir un programa emergente de semilla de forrajes, ya que se está pasando el tiempo y miles de hectáreas se quedaran sin poderlas sembrar de frijol.

Lo anterior lo menciono al término del evento protocolario donde se realizó la entrega del pago al seguro agrícola catastrófico por las sequias del año pasado, donde al ser cuestionado el secretario, reconoció que los tiempos para la siembra de frijol se están pasando, y con las lluvias que no han dejado de caer, será mucho más difícil poder sembrar lo que tradicionalmente se hace en estas tierras, por el exceso de humedad y con los tiempos encima, será necesario ir preparando un programa emergente de semillas de forrajes, como la avena por mencionar algunas.

Apunto que en unos días estará reunido con el gobernador del Estado, para presentarle un informe general de la situación que se vive en cada región del Estado, donde señalo las lluvias no han sido igual, si afortunadamente mucha agua en la gran mayoría, pero cuando en alguna zona como la de San Juan de Guadalupe cayo una fuerte tromba, por Simón Bolívar fue una lluvia ligera que ayuda en mucho a la agricultura y ganadería.

Reconoció que los tiempos ya están muy forzados para la siembra de frijol, y mucho más si en la siguiente semana continúan las lluvias, ya que tradicionalmente se puede llegar a sembrar frijol hasta el día 10 o 15 máximo del mes de agosto, pero después es demasiado riesgo, y es donde se tienen que tener una alternativa, asegurando que la secretaria y el gobierno del Estado no van a dejar solos a los agricultores, se va a trabajar y gestionar la semilla para que las tierras no se queden si sembrar, si ya no se puede por que las lluvias no lo permiten el tirar frijol, nos vamos por los forrajes, pero que aprovechemos esta humedad y la bendita agua del cielo.