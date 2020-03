Agricultores, sin pago del incentivo de frijol, en V.G.

VICENTE GUERRERO, Dgo. (OEM).- El pasado sábado, un grupo alrededor de 100 personas realizó una manifestación pacífica, con un recorrido por las calles principales, además del bloqueo al frente de la empresa con la que no tienen buenos términos por la falta de pago del incentivo de la producción del año 2018.

En el acto se hizo presente el director de Desarrollo Rural del municipio, Raúl Chavarría, quien explicó que la molestia de los más de 100 productores, es debido a un incumplimiento por parte de la empresa “Durzac”, propiedad del señor Flabiano Ortega, con quien a principios del año pasado acordaron sería el encargado de acopiar y pagar el producto a más tardar el 30 de abril de 2019, eso la cosecha de frijol del año 2018, completando el expediente e ingresar al incentivo de los cuatro pesos por parte de Apoyos y Servicios Agropecuarios (Aserca) del gobierno federal.

Agregó que el pago no se realizó en tiempo y forma, por tal causa no lograron ingresar la papelería al programa de incentivo, situación que no estuvo en mano de los productores e incluso fuera del trabajo de la dependencia Aserca, pues aseguraron fue el empresario quien no cumplió con lo acordado, siendo 113 las personas afectadas, con una cantidad económica de casi cinco millones y medio de pesos.

Raúl Chavarría, indicó que se le ha dado seguimiento junto a los productores, ante dependencias estatales y federales, asegurando que todo corresponde a la empresa acopiadora es quien incumplió en el tiempo de pago, decidiendo manifestarse de forma pacífica con la finalidad de buscar una respuesta por parte del empresario guerrerense, antes de proceder de manera legal.