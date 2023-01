Alcalde de Pánuco de Coronado pide paciencia y confianza a sus representados

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -En entrevista con el presidente del municipio de Panuco de Coronado Rogelio Flores Guerrero, dijo que este año 2023 será muy bueno para la ciudadana, pero si dijo "pedirles un poco de paciencia y confianza, ya que los recursos económico correspondientes a esta administración, se comenzaran a sentir a partir del mes de marzo, mes que también tiene planeadas varias acciones y movimientos de funcionarios".

Se le cuestiono si al inicio de año tendría ya visibilizados cambios de algunos de sus funcionarios en las diferentes direcciones de la administración municipal, reconociendo que efectivamente ya tenia varios movimientos en mente, pero fue claro al señalar que será hasta el mes de marzo del presente año que se hagan dichos cambios, puesto que serian siete meses de administración, y para esa fecha nadie puede decir que no ha aprendido como desarrollar su responsabilidad.

Los cambios de funcionarios que se tengan que realizar, son sin duda alguna porque no cumplieron con las expectativas de la comunidad, el pueblo de Pánuco de Coronado confió en esta propuesta, y no se equivocaron, somos los mejores, por eso quien no esté dando el “ancho” se le darán las gracias y buscaremos a quien tenga ganas de aprender pronto y hacer un excelente trabajo en beneficio de las familias de este municipio, dijo.

Reitero alcalde que, para las familias de este municipio, viene cosas muy buenas en temas de vivienda y obras en las comunidades, los ciudadanos no se equivocaron en confiar en su amigo el Chino, porque trabajando juntos con el gobernador Esteban Villegas, con el presidente de la republica Andrés Manuel, lograremos que lleguen los recursos económico para atender esas necesidades mas prioritarias, lo que a ciudadanía ocupe con mayor urgencia, eso estaremos atendiendo.

Al finalizar reitero el alcalde Rogelio Flores, su petición a la población para que tengan un poco de paciencia, y no pierdan la confianza que demostraron en las pasadas elecciones, “no se equivocaron, somos la mejor opción para atender a las familias de Pánuco de Coronado, ahorita estamos pasando los primeros cuatro meses de la administración muy complicados en temas económicos, no hemos podido solventar muchas cosas, porque teníamos que cerrar primero todo lo que se quedó pendiente de la administración anterior, pero no les vamos a fallar”, aseguro.