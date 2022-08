De niña soñaba con ser bombera, hoy protege Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “En los casi tres años de que ingresé a la Dirección de Protección Civil, he estado cumpliendo mi sueño de poder servir a la ciudadanía a través de ser paramédico bombero, técnico en Urgencias Médicas y técnico en medicina Prehospitalaria, donde he tenido un gran crecimiento profesional en favor de ayudar a quien lo necesite”, afirma Margarita Alejandra Flores Zamarripa.

Ella es una de las seis mujeres que forman parte de los bomberos paramédicos que ingresaron al inicio de la actual administración municipal a Protección Civil que preside José Miguel Martínez Mejía , creando un área en la que las jóvenes paramédicas han sido tenido una destacada participación en situaciones de emergencia y apoyo a la sociedad.

Alejandra Flores soñaba con ser bombera, hoy protege Gómez Palacio, Durango / Foto: cortesía | Protección Civil de Gómez Palacio









La vocación de servir

Desde los 15 años el sueño de Alejandra era ser bombera, objetivo que años después cumpliría. Recienteme la joven cumplió 34 años de edad, y a lo largo de su carrera una de las situaciones que más la ha marcado fue el poder asistir un parto.

“Aun y cuando había terminado mi turno, me dirigía a mi casa, pero escuché por radio sobre el llamado de auxilio de una persona que llevaba en su vehículo a una joven que estaba a punto de dar a luz, pero a la altura del carretera Gómez Palacio-Jiménez, Chihuahua, a la altura de la colonia Casa Blanca, los intercepté”, recuerda.

“Ahí en el lugar y en la parte trasera del vehículo, comencé a asistir en las labores de parto, una vez que el producto sale a la luz, lo tomé y lo limpié con gasas, corté el cordón umbilical, sequé al bebé y lo envolví en una cobija que llevaba la joven madre, luego lo pasé a mi compañero, mientras evalué a la señora de sus signos vitales y esperé a que expulsara la placenta, para recuperarla y una vez que llegó la cruz roja, entregue la placenta, el bebé y a la madre y se encargaron de llevarla a un hospital de la localidad”, explicó.









Trabajar para ser la mejor

Flores Zamarripa cuenta con una vasta experiencia en labores de paramédico, pues desde los 15 años de edad realizó estudios de técnico en Urgencias Médicas, en atención Medica Pre-hospitalaria, cursos de bombero técnico, uso y manejo de espuma contra incendios, uso y manejo de atlas de riesgos, curso nacional de Prevención de Desastres Naturales que imparte el Cenapred, fue paramédico de la cruz roja, instructor y operador de ambulancia y hasta operador de quinta rueda, donde incluso ha realizado traslados hasta el país de Belice.

Desde paramédico hasta operador de quinta rueda, se ha desempeñado, sin embargo asegura que su mayor aprendizaje es amar la protección civil, ya que es un trabajo noble al brindar seguridad a la ciudadanía.

Asimismo ha participado en la atención a incendios, rescate de personas (prensados en accidentes automovilísticos, ahogados), derrama de químicos, combustibles, emergencias médicas, partos, electrocutados.

Pero señala "esta actividad de ser bombero, antes era considerada para los hombres, pero hoy en la actualidad, se da la apertura a las mujeres quienes han demostrado capacidad, eficiencia y eficacia, pues en la corporación hay una excelente coordinación para trabajar en equipo tanto mujeres y hombres".

Finalmente Alejandra Zamarripa destaca “llevo casi 20 años de ser paramédico, un oficio muy noble y bonito, me gusta ayudar a la gente, además me siento orgullosa de ser madre soltera de una adolescente, quien me ayuda mucho en las labores del hogar, pues sin su ayuda se me complicaría realizar mi sueño de ser paramédico bombera”, puntualizó.