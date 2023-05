GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Tras confirmar que Movimiento Ciudadano (MC) no se unirá a la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, llamó “sepulturero del PRI” a Alejandro Moreno.

El líder nacional de MC y senador de la República visitó Gómez Palacio, Durango, para realizar varias actividades partidistas, por lo que ofreció una rueda de prensa en la que calificó como “sepulturero del PRI”, en tres ocasiones al dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y agregó que tiene dos o más que le ayudan con las palas.

Desde el #MovimientoDeLaAlegría hacemos este llamado a las mexicanas y los mexicanos, quienes todos los días enfrentan la adversidad sin perder la sonrisa. Porque la alegría es causa, destino y bandera, en @MovCiudadanoMX estamos listas y listos para defenderla. pic.twitter.com/6vfrgdqBkE — Dante Delgado (@DanteDelgado) January 27, 2023

Respecto a que MC irá solo en 2024 y no se unirá a la coalición Va por México, causó la molestia en Moreno Cárdenas, quien los llamó “lacayos” de Morena, a lo que Dante Delgado respondió, “¿quien es Alejandro?, no estamos a la par, nosotros somos dirigentes de partido que van a salir a México y él es sepulturero del PRI, sepulturero, sepulturero del PRI y él lo sabe, él lo sabe, además hay dos o tres que le ayudan con las palas”, afirmó.

En reciente rueda de prensa, el dirigente nacional del PRI hizo señalamientos a Movimiento Ciudadano, además pidió a la ciudadanía que no vote por el partido naranja y hasta los calificó de esquiroles y lacayos de Morena.

Alejandro Moreno es sepulturero del PRI: Dante Delgado / Foto: Lulú Moreno | El Sol de Durango

Por su parte Delgado Rannauro comentó que tras un análisis para decidir ir solos en busca de la Presidencia de México llegaron a la conclusión de cómo se encuentra dividida en tercios la coalición Va por México, "por lo que Movimiento Ciudadano solo nos da expectativas de inicio enormes, porque nos ubica en 19 y 23 por ciento, no es el camino".

Además, "en esa coalición de partidos, cuando se suman, restan, no las incrementan, sin embargo, sembraron la idea de que si se juntaban muchos, podían avanzar y ha sido el profundo deterioro que han tenido, no queremos ser presuntuosos, porque efectivamente como se ha dicho, fuimos invitados a la parte inicial de lo que originalmente es Va por México, pero se les explicó que ese no era el camino, porque cada fuerza debería de recuperar su presencia histórica anterior y eso permitiría imaginar escenarios diferentes para la elección de 2024".

La campaña sucia de @MovCiudadanoMX les arrebató la máscara, ahora todo México se dio cuenta de que sus intereses responden a Morena y no a los ciudadanos. ¡Se estamparon contra su propia barda! pic.twitter.com/hT7rz7TzV9 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 23, 2023

Cabe mencionar que Dante Delgado realizó esta visita acompañado de senadores, diputados y liderazgos de MC para informar sobre la agenda de este organismo político para este 2023 y sobre todo el año 2024.

Finalmente mencionó, “México lo que requiere es claridad y objetividad y MC en Durango así como en el norte del país, es un área de crecimiento natural para el proyecto socialdemócrata, para el proyecto progresista que vamos impulsando”.