Alertan a no comprar terrenos ilegales en la colonia el Paraíso de Villa Unión, Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –Un grupo de por lo menos 30 personas, se reunieron con esta corresponsalía para advertir a los ciudadanos del municipio de Poanas, o de otros lugares, que no fueran a caer en el error de comprar terrenos en esta colonia del Paraíso, ya que sería una venta ilegal y solamente comprarían un problema legal.

En voz del dirigente de este grupo Rene Urenda, señalaron que estos terrenos fueron lotificados y comprados por sus verdaderos dueños hace más de 15 o 20 años, lamentablemente la persona que les vendió falleció, y ahora se ha buscado la manera de continuar con los tramites de escrituración, tema que ya tienen tiempo en dependencias federales y estatales como lo son la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Señalaron los quejosos que esta misma semana acudieron a estas dependencias para continuar con los tramites que el dueño de la tierra les vendiera hace muchos años, ya que son tramites que llevan tiempo porque hay una expropiación del gobierno federal y después ya se pueden escriturar, pero ahora se encuentran con que al parecer un familiar de esta persona fallecida esta desde hace días intentando vender los pocos terrenos que tienen dueño, pero que aún no los han fincado, siendo esto ilegal, una estafa la cual quieren evitar a la ciudadanía que se pudiera interesar en un terreno de estos.

Manifestaron para las cámaras de El Sol de Durango, que en esta colonia el Paraíso, no hay un solo terreno que no tenga dueño, y exigen al Registro Agrario Nacional que de manera inmediata intervenga para que se puedan aclarar el tema, regularizar y escriturar los terrenos a sus dueños y evitar que se hagan ventas fraudulentas y tener con ello un problema social, así mismo a las autoridades municipales encabezadas por Luis Valdez Valenciano, que intervengan en el asunto para que san ellos mismos los que alerten a la ciudadanía de no caer en el error de comprar terrenos que ya tienen un dueño desde hace muchos años.