"Alito" es la figura máxima que tenemos los priistas a nivel nacional: Homero Martínez

Lerdo, Dgo (OEM).- El primer priista del municipio de Lerdo, Durango Homero Martínez Cabrera, manifestó su postura respecto a la posible reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, dijo ser respetuoso de los procesos internos del PRI, dijo que en lo personal no vio ningún tipo de coacción y a mano alzada apoyaron la posibilidad de reformarse los estatutos internos del Revolucionario Institucional.

“Hay que destacar, propusimos y avalamos a mano alzada que el 60 por ciento de las candidaturas las lleven las mujeres, es un tema a destacar que a los hombres cada vez se nos acota menos y luego todavía con las acciones afirmativas cada vez son menos hombres van a tener la posibilidad de participar en política”.

En sesión de nuestro de Consejo Político Nacional aprobamos el método electivo de Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos, para el proceso ordinario de renovación de la dirigencia del @PRI_Nacional, para el período estatutario 2024-2028.



Con 474 votos a favor, 5 en contra… pic.twitter.com/Fi33kwHwVz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 11, 2024

“Segundo, que se pueda abrir la posibilidad de quienes estén al frente de la dirigencia estatal y nacional en los estados que sea de dos veces y en lo nacional la propuesta fue firme a través de las diferentes mesas temáticas que se hicieron en el transcurso de la semana la posibilidad de hasta dos períodos más obviamente Alejandro Moreno, nos guste o no es la figura máxima que tenemos los priistas a nivel nacional”, añadió el edil.





Contrario a diferentes voces del priismo tanto local, estatal y nacional, el edil lerdense dejó en claro que hay quienes dicen estar en el PRI y nunca haber aparecido en acción ya en campo, tocando puertas y hasta quienes “ni una sola calca o volante han pegado y entregado”, sostuvo.

¡Los convoco a luchar por el partido, a trabajar y caminar juntos, con ánimo y carácter, para defender a México y al PRI! #24AsambleaPRI pic.twitter.com/KfORO5fVLi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 7, 2024

“Yo he escuchado algunas manifestaciones muy respetuosas por ejemplo, del ex candidato presidencial, Francisco Labastida, que se va, pues yo nunca lo he visto en el PRI, y yo he asistido a muchas reuniones y muchas asambleas a nivel nacional que nos ha convocado nuestro partido yo nunca lo he visto en el PRI; entonces, que necesitamos los que nos decimos priistas, que hay que ir a la calle a ver qué es lo que tenemos que hacer”.

El alcalde agregó, “nunca lo he visto pegando una calca y yo ando una puerta. Quienes nos decimos y sentimos priistas yo creo que es un tema que tenemos que manifestarlo en la casa”, concluyó.