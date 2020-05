Allende podría regresar a la nueva normalidad si el IMSS así lo dictamina

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La ciudadanía de la comunidad de Ignacio Allende perteneciente podría regresar a la nueva normalidad si en la próxima reunión con personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así lo determinan, recordando que es el ente de salud quien tiene estabilizado el cerco epidemiológico.

Lo anterior, lo mencionó en entrevista para este matutino el secretario del ayuntamiento Tirso Ayala Ortiz, quien señaló que efectivamente ha pasado el tiempo marcado como confinamiento a la comunidad por el brote de Covid-19 en una familia de esta localidad, de acuerdo a las pruebas que se realizaron el pasado fin de semana a los que estaban como sospechosos o posibles contagios salieron en negativo. El decidir si ya se puede levantar el cerco es responsabilidad del IMSS, recordemos –dijo, que es este instituto de salud quien organizó y marco el cerco epidemiológico para evitar la propagación, tendremos una reunión con los médicos expertos en el tema y serán ellos quienes nos indiquen las nuevas formas de trabajar.

Insistió el secretario en hacer un llamado a la ciudadanía de Ignacio Allende y del mismo municipio de Guadalupe Victoria, para no bajar la guardia, recodando que la curva ascendente en el Estado continua, no se puede confiar ni bajar la guardia en ningún momento porque se puede presentar otro grave problema en la municipalidad, de ahí que se ocupa que se mantengan las mismas medidas de sanidad marcadas por la secretaria de salud, si bien es cierto que en algunos municipios de país este 18 de mayo empezaron a regresar a la nueva normalidad, también es cierto que Guadalupe Victoria no está dentro de esos municipio, aquí debemos de continuar con los cuidados que hemos mantenido hasta ahorita.

Comentó para concluir que el caso número 20 que se dio a conocer por la secretaria de salud del gobierno del Estado la noche de este pasado domingo, está muy confusa, porque si bien es cierto la persona detectada como Covid-19, tiene su identificación oficial de Ignacio Allende, pero tiene tiempo viviendo en la capital del Estado, y se espera que la misma secretaría haga la aclaración pertinente del caso.